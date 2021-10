„Jedná se o 23letého recidivistu, který byl v minulosti už třikrát odsouzený za krádeže,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek. Teď zloději hrozí další dva roky za mřížemi. Na soud bude čekat ve vazbě, kam ho chtěl poslat státní zástupce, aby v trestné činnosti nepokračoval a soud mu v tom vyhověl.

Dotyčný si auta tipoval na parkovištích v teplické části Prosetice. Bral z nich vše, co se dalo snadno hned prodat na černém trhu. V některých vozech i přespal.

Podle policie vše začalo v polovině července, kdy z jednoho auta ukradl autobaterii a nářadí. „Začátkem září vnikl do dalšího auta, ze kterého odcizil sluneční brýle, peníze a hodinky. Je také podezřelý, že za užití shodného klíče opakovaně vnikl do vozidla Mercedes, které nejméně ve dvou případech řídil i přesto, že není držitelem řidičského oprávnění. Vozidlo pak vrátil na místo, odkud jej vzal, nicméně si ještě z něj odnesl bednu s různým nářadím,“ zmínil k případu Vítek. Podle zjištěných důkazů se v polovině září vloupal v Proseticích ještě do dalších dvou vozidel.

Majitelům aut způsobil celkovou škodu necelých devatenáct tisíc korun. V minulosti třikrát odsouzený muž byl obviněn z přečinů krádeže a neoprávněného užívání cizí věci. Hrozí mu dva roky za mřížemi.

Trestní činnost v oblasti vykrádání aut je jako na houpačce. Někdy je toho více, jindy méně. Praxe policie ukazuje, že k nárůstu dochází vždy v případech, kdy vězení opustí recidivista, který se na auta specializuje. Odseděl si trest, ale věci v autech ho i nadále lákají. Zatímco vloni policie v období od ledna do srpna zaznamenala 62 případů, letos to bylo ve stejném časovém rozmezí jen 23 případů. Vloni nejhorší v kraji, letos se Teplicko naopak drží mezi těmi, kde se auta vykrádají nejméně.

Nezvaného hosta měl v minulosti ve svém autě například Jaroslav z Krupky. Bydlí v Unčíně a auto parkuje před domem. „Přišel jsem k němu ráno a nic nepoznal. Když jsem si ale pak sedl za volant a chtěl si pustit rádio, bylo pryč. Z palubky koukal jen svazek drátů. Zloděj se mi do auta dostal přes zadní dveře,“ vyprávěl svoji zkušenost. Rádio už nikdy zpět nedostal. Policie jeho případ odložila, protože zloděje nedopadla.