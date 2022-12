Podváděl s půjčkami, spadl do dluhové pasti. Teď ho za to čeká vězení

Rok si opakovaně půjčoval peníze od různých finančních společností, až se zamotal do úvěrové sítě a dluží, kam se podívá. Teď za to 26letému muži hrozí pět let vězení. Bankám totiž lhal.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Milan Jaroš