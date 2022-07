Tepličtí policisté zastavili v Proseticích u školy řidiče, protože se jim zdála podezřelá jeho jízda, kterou předváděl s Mercedesem. Provedli u něj dechovou zkoušku, která prokázala 1,7 promile alkoholu v dechu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Richard Kutěj

"Řidiči byl odebrán na místě řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda. Opilec si však ze zákazu nic nedělal a poté, co policisté opustili místo kontroly, sedl za volant znovu. Bez řidičského průkazu stihl ujet několik kilometrů," uvedla mluvčí Ilona Gazdošová. Kolem projíždějící hlídka nevěřila vlastním očím, když uviděla to samé auto s řidičem, kterému jízdu před okamžikem zakázala. Muže zadržela a dopravila do policejní cely.