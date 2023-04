/FOTO, VIDEO/ Vysoké tresty za vykořisťování rozdal v úterý ústecký krajský soud třem mužům z regionu, kteří delší dobu žili v Anglii. Jejich oběťmi bylo v letech 2019-20 několik lidí z Ústecka, Teplicka i Chomutovska. Rodinný gang je zlákal do Nottinghamu a Birminghamu za vidinou výnosné práce a využil přitom jejich komplikované životní situace v Česku.

V Anglii odsouzení kořistili z výdělků za jejich práci, především z prostituce dvou žen. „Zneužívali tísně osob,“ řekl v úterý ve zdůvodnění rozsudku o členech organizované skupiny předseda senátu Ondřej Peřich s tím, že poškození byli v Česku v nepříznivé finanční nebo rodinné situaci, někteří i kvůli užívání drog.

Ve Velké Británii, kam je gang přivezl, sice dostali práci. Ale z ní jim bylo odevzdáváno pouze minimální „kapesné“. Nebyli přitom v Anglii v komfortní situaci. „Ne že by byli spoutaní někde ve sklepě. Ale neměli peníze, doklady, neměli kam jít, byli vázáni citově,“ řekl soudce o vykořisťovaných. A to i s odkazem na to, že muži své ženské oběti do jisté míry také citově vydírali, když ty k nim přilnuly. A nechaly se oklamat, že jde jen o provizorium a že až si dost vydělají, budou žít spolu partnerským životem.

Celkem rodina dostala 27 let vězení. Nejvíc, 10,5 roku, má Josef Kováč. „Byl hlavou organizované skupiny, rozděloval role, zisk a určoval činnost,“ vysvětlil Peřich. Kováčovi synové, Jaroslav a Josef Tokár, dostali 8,5 a 8 let. První z nich má i peněžitý trest milion a půl, soud kvůli tomu nechal zajistit jeho nemovitost na Teplicku. Všichni tři také mají společně zaplatit dvěma poškozeným ženám náhradu za nemajetkovou újmu ve výši 1,8 milionu korun. To má zhruba odpovídat částce, kterou ženy gangu v Anglii odevzdaly.

Kováč se vzdal odvolání. „Já už nechci žádné soudy, nic,“ řekl při odchodu z jednací síně. Jeho synové si nechali lhůtu na případné odvolání, rozsudek je tak nepravomocný. Ve stejné věci odsoudili za menší podíl na trestné činnosti ještě Romana Kirveje a Žanetu Mačovou. První z nich dostal 3,5 roku vězení, druhá pouze dvouletou podmínku s dvojnásobnou zkušební dobou.

Ve veřejnosti byli příbuzní obžalovaných, podobně to bylo během celého, asi dva měsíce trvajícího procesu. „Opatrujte se, kluci,“ řekli odsouzeným po rozsudku. S rozhodnutím soudu mohla být spokojena žalobkyně Jana Jelenová. Ne už tak obhájci, kteří vesměs navrhovali zproštění obžaloby. Dokonce neváhali označit trestní stíhání a obžalobu za „odvážné“. A to když podle nich stály především na výpovědi dvou žen, které měly důvod se rodině mstít. Podle obhájců to navíc nebyly žádné „patnáctky“, ale už zkušené ženy mezi 20 a 30 lety, které se jen tak nenechají využít k otrocké práci. A nebyly prý světice ani v Česku, když se také tady živily prostitucí a užívaly drogy. „V Anglii se měly líp než v Čechách,“ uvedl jeden z advokátů. Podle některých svědeckých výpovědí si totiž za výdělky z prostituce měly kupovat kabelky, boty i bundy.