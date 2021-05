Dva muži, kteří dostali nepodmíněné tresty, se na místě odvolali. Státní zástupce si ponechal čas na rozmyšlenou. „Nespravedlivé. Nic jsem neudělal. Nikoho jsem nezabil. Pouze jsem tam bránil ženu, kterou znám,“ rozčiloval se po vynesení rozsudku Jiří Demeter, který si má jít za své agresivní chování sednout na rok do vězení. Soudce při určení trestu přihlížel k trestní minulosti obžalovaného.

Podobně se předešlé protiprávní delikty promítly také do ročního trestu vězení u Romana Dunky. Soud rozhodoval v případu ze srpna 2018. Do šarvátky dvou žen v bazénku na dubské plovárně zasáhl mladík, který je chtěl od sebe odtáhnout. Toho si všimli příbuzní jedné z žen. Na dotyčného se vrhli a zbili ho tak, že skončil v nemocnici. Podle soudce Stanislava Řeholy útočníci společně mladého muže zmlátili a zranili ho zejména na hlavě a hrudníku.

„Ovšem určování, kdo a co konkrétně v době napadení udělal, bylo problematické,“ komentoval předseda senátu. Několik důkazů z přípravného řízení označil Řehola dokonce za procesně nepoužitelné, protože nesplňovaly zákonné podmínky. Soud tak nemohl například využít ani části identifikací podle fotografií pořízené vyšetřovateli před obviněním pěti mužů. Záleželo tedy zejména na výpovědích návštěvníků koupaliště v roli svědků před soudem.

V průběhu hlavního líčení se jich v soudní síni vystřídala celá řada. V popisech, kdo a jak se do bitky zapojil, se ale často rozcházeli. Jednacích dnů bylo několik, soudní jednání se dokonce dvakrát odkládalo i kvůli covidu. Rozhodnutí přišlo ve čtvrtek 13. května 2021. Soud nakonec potrestal Žanetu Dunkovou pouze z napadení ženy. V případě surového napadení muže, ji obžaloby zprostil. Pro osočení, že by ho také mlátila, chyběly důkazy. Za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování jí soud uložil desetiměsíční trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu osmnácti měsíců.

Z probíraného krvavého útoku na muže teplický soud uznal vinnými Radka Čonku, bratry Romana a Michala Dunku a ještě Jiřího Demetera. Všichni čtyři se dopustili ublížení na zdraví a výtržnictví. Čonka a Michal Dunka dostali osmnáctiměsíční tresty odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu dvou let. Romana Dunku společně s Jiřím Demeterem soud poslal na rok do vězení. Zcela zprošťující verdikt pak soudce pronesl nad obviněným Rostislavem Drškou. V jeho případě nebyl žádný důkaz o tom, že by se měl v danou dobu, kdy na koupališti v Dubí došlo k bitce, dopustit jakéhokoli protiprávního jednání.