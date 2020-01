Na osm let poslal ve středu 29. ledna Krajský soud v Ústí nad Labem do věznice se zvýšenou ostrahou Mariana Illéše. Ten před necelým rokem v teplickém klenotnictví Provazník uloupil šperky a hodinky v hodnotě přes 20 milionů. Majiteli provozovny musí podle verdiktu Illéš zaplatit škodu více než pět milionů korun.

Středeční rozsudek je zatím nepravomocný. Jak státní zástupce, tak Illéš po poradě s obhájcem si ponechali lhůtu na odvolání.

Dotyčný se ani v přípravném řízení, ani u soudu k činu nedoznal. A to ani při sledování kamerových záznamů z noci z 10. na 11. března 2019, kdy v Teplicích k loupeži došlo. „Jasně jsem řekl, že tam můžu být, protože tam bydlím. Ale tohle nejsem já,“ komentoval snímek. Na videu figura vylézala z podniku. „Není poznat, o jakou osobu se jedná,“ připustil státní zástupce Jan Veselý. Ve spojení se záznamem z nedalekého místa pořízeným městským kamerovým systémem zhruba ve stejnou dobu byl ale Illéš podle znalce rozpoznatelný.

Zapíral, jak to šlo

Nepravomocně odsouzený muž připouštěl, že šperky a hodinky prodával, ale měl je prý od jiných osob. Dostatečně však nevysvětlil, jak k nim přišel. „To, že pochází z trestné činnosti, jsem pochopil, až když mě zavřeli,“ dodal Illéš. Státní zástupce nicméně upozornil, že takové kvantum cenných věcí by mu těžko někdo svěřil. Na kovové kulatině v mříži okna od vykradené provozovny ve dvoře navíc policie zajistila pachovou stopu obžalovaného.

Obhájce Martin Steininger argumentoval, že videa jsou pouze nepřímými důkazy. Znalec, který si prohlédl kamerové záznamy, navíc hovořil o tom, že muž zachycený na snímku má 180 plus minus 3 centimetry. Což je velmi vágní zjištění a Illéš navíc měří 186 centimetrů. Ani pachovou stopu obhájce nepovažoval za dostatečný důkaz, byla sejmuta až poté, co se na místě pohybovali vyšetřovatelé a jednatel podniku. A uvnitř klenotnictví se nenašla jediná stopa, která by byla s Illéšem identifikovatelná. „Ano, pokusil se prodat část toho, co bylo ukradeno. Ale nebylo prokázáno, že v nemovitosti skutečně byl, skutečně ji vykradl a skutečně si lup odnesl,“ prohlásil Steininger.

Senátu však i nepřímé důkazy stačily, a to s ohledem na jejich zřetězení. Nedokázal si mimo jiné představit, jak jinak by se čerstvá Illéšova pachová stopa na běžně nepřístupném místě ve dvorním traktu ocitla. Vzhledem k mužovu mlčení zůstává nezodpovězenou otázkou, jestli klenotnictví vyloupil skutečně sám.

„Minimálně jednoho pachatele lze označit za vinného z tohoto trestného činu,“ konstatoval však soudce Roman Felzmann. Ten se po provedeném dokazování ve svém rozsudku od obžaloby odchýlil pouze v malých korekcích popisu, jak přesně se vloupání odehrála, a v určení výše škody. „Soud neshledal žádné polehčující okolnosti,“ dodal předseda senátu s tím, že přitěžujících okolností bylo naopak víc: Illéš jednal s rozmyslem, ze ziskuchtivosti, způsobil vyšší škodu a hlavně byl už dříve odsouzen.

Celé náhrady škody se obchod zatím nedomohl

Za zločin loupeže a přečin poškození cizí věci dostal Illéš nakonec úhrnný trest osm let. Podle trestní sazby mu hrozily ještě dva roky navíc. V klenotnictví požadovali za nevrácené nebo poškozené hodinky a šperky a poškození prodejny částku kolem osm milionů, soud vyhověl uznáním sumy 5 milionů a 49 tisíc. „Se zbytkem soud odkázal poškozenou společnost na řízení ve věcech občansko – právních,“ uzavřel Felzmann. Klenotnictví, z jehož vyloupení je Illéš podle zatím nepravomocného rozsudku vinen, je ten samý podnik v Teplicích, který předloni v prosinci přepadl gang Litevců. Líčení s nimi řeší také krajský soud, ve věci zatím nerozhodl.

Muž se podle obžaloby do klenotnictví dostal ze střechy sousedního domu skokem na terasu podniku a pronikl do něj rozbitým oknem. V chodbě nejprve zdemoloval bezpečnostní zařízení. „Kameru v úmyslu zničit případný záznam hodil do toaletní mísy a spláchl,“ poznamenal Veselý. Jak se muži podařilo odemknout visací zámek dveří do zlatnické dílny, které pak vykopl, se vyšetřovatelům zjistit nepodařilo. Z dílny si proklestil cestu i do prodejny, kde ukradl peníze. A hlavně 2304 kusů různých šperků a 71 hodinek. Způsobil tak škodu 23 620 400 korun.

Illéše se podařilo lapit hned po dvou dnech v pražských Holešovicích, když se v tamní zastavárně pokoušel udat část zboží. Podle výpovědi prodavače bazaru k němu muž nejprve přišel v doprovodu stálého zákazníka. Toho soud předvolal na středeční líčení, ale nedostavil se. Senát se však usnesl, že jeho výpověď nepotřebuje. Z látkového sáčku pak Illéš vyložil na pult asi 50 kusů zlatých šperků. Zastavárník vykoupil něco kolem 20 gramů, muže zajímalo, jestli má zájem o víc. „Zeptal se mě, jestli nebudu volat policii,“ dodal prodavač, který zbystřil a zalarmoval jednatele. Když další den Illéš přišel s 1,5 kilogramem zlata, v zastavárně už na něho čekali policisté.