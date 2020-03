Teplický soud po odvolání opět projednává nenávistné komentáře k prvňáčkům

K soudu v Teplicích se v pondělí 2. března dopoledne opět vrátila kauza teplických prvňáčků z Prosetic z roku 2017. A to poté, co krajský soud zrušil původní verdikt soudkyně Lucie Yakut, která osvobodila posledního obžalovaného, aniž by ho v původním líčení vloni vyslechla.

Okresní soud v Teplicích. | Foto: Deník / Málek Petr