Ústecká manikérka původem z Vietnamu se široko daleko stala postrachem obchodů DM a Rossmann. Z regálů drogerií dokázala bez placení odnést desítky balení kvalitních zubních past, zubních i mezizubních kartáčků, desítky značkových krémů, sprejů, barev na vlasy, rtěnek, balzámů na rty, hygienických vložek a tampónů. Zboží předávala dál, je možné, že tak „zásobovala“ jiný obchod.

V pondělí 1. února přivedla tuto čtyřicetiletou vystudovanou ekonomku Thi H. L. spoutanou eskorta z vazby v Hradci Králové, kde čeká na vynesení jiného rozsudku, k Okresnímu soudu v České Lípě. U zde projednávaných osmi krádeží dosáhla hodnota odcizeného zboží nebo zboží, které si připravila k odcizení, téměř 74 tisíc korun. Za pokračující přečin krádeže jí hrozí až tříleté vězení. Přitěžuje jí, že už byla nedávno za krádeže dvakrát podmíněně odsouzena.

„Všechny dílčí útoky jsou si podobné co do způsobu provedení, místa, druhu odcizovaných věcí. Jde o útoky časově blízké a vedené jednotným záměrem obstarat si prostředky pro vlastní potřebu,“ uvedl státní zástupce Libor Šuráň. Jak přiblížil, žena si vyhlédnuté zboží většinou ukládala do tašky, kapes a pronesla je tak bez zaplacení z obchodu. „Když si v českolipské prodejně všimla, že ji pozoruje prodavačka, veškeré zboží vysypala do nákupního košíku a ten nechala v prodejně, odkud odešla bez nákupu,“ řekl Šuráň.

Obžalovaná směřuje svoji obhajobu k nepříčetnosti a duševnímu onemocnění, s nímž uspěla v roce 2019 u soudu v Jablonci nad Nisou, který jí uložil ambulantní psychiatrické léčení. S ohledem na pochybnosti o skutečném psychickém stavu ženy byl k posouzení přizván soudní znalec z psychiatrie Jiří Marek, který teď vypovídal před českolipským soudem. Dospěl k závěrům, že obžalovaná netrpí a ani v době, kdy spáchala předmětné skutky, netrpěla duševní chorobou v pravém slova smyslu, pouze lehkou povahovou poruchou s projevy nezdrženlivosti a závislosti. „Zjištěná porucha neovlivnila rozpoznávací schopnosti obžalované a její ovládací schopnosti byly pouze lehce snížené,“ tvrdil znalec.

Soud ujistil, že v případě Thi H. L. nejde o pověstnou kleptomanii, tedy duševní poruchu, kdy postižený trpí vnitřním napětím a chorobným sklonem k drobným krádežím bez zištných důvodů. Psychiatr konstatoval, že v nehtovém studiu vydržela pracovat krátce. Potřebovala si ale vydělat na bydlení a běžný život. Krást zvládala čtyřikrát týdně, přemísťovala se do měst k jednotlivým prodejnám taxíkem. „Dopoledne stihla krást v Děčíně a odpoledne v České Lípě. Tento způsob života vedla aktivně, odcizené zboží předávala jinému člověku. Sama si vše organizovala, to by nemocný člověk nedokázal,“ zdůraznil Marek, který znalce vykonává 40 let a Vietnamku vyšetřoval už v minulosti.

„Zkoumáme pomocí rozhovorů, u cizinců je to tak složitější. Odkázán jsem na tlumočníky, kteří moje otázky a na druhé straně odpovědi interpretují. Znalec to pak nemá úplně jednoduché,“ vysvětlil Marek. A vyzdvihl spolupráci s policisty na Českolipsku. „Během roku jsem díky skvělé práci českolipské policie získal spoustu dalších a jasných podkladů a důkazů. Ona se dopouštěla trestné činnosti v řadě dalších okresů, ale nikde tu trestnou činnost neobjasnili tak jako na okrese Česká Lípa,“ pochválil muže zákona.

V soudní síni opakovaně zaznělo, že obžalovaná je příčetná a není důvod, aby byla zbavena zodpovědnosti za rozsáhlé krádeže v drogeriích. Užívání některých léků, na něž obžalovaná poukazovala, nemělo na znalecké závěry vliv a nevytvořila si na ně závislost. Podle doktora Marka není nutné žádnou léčbu soudem doporučovat.

Mladá žena v poutech několikrát spíš chaoticky do jednání promlouvala. „Až budu na svobodě, budu dál chodit na léčení. Žádám soud o důkladné zkoumání lékařské zprávy z mého vyšetření z Hradce Králové,“ řekla obžalovaná. Její údajná neznalost českého jazyka se jevila jako účelová výmluva, což se ukázalo i během pondělního hlavního líčení. Nicméně měla k dispozici soudního tlumočníka.

„Jestli tady pan znalec zmínil, že jsem kradla, tak to není pravda,“ ohradila se Thi H. L. Další trestní řízení s ní kvůli krádežím vedou nebo chystají v Ústí nad Labem, Děčíně, Praze, Litoměřicích a Mostě.

Hlavní líčení bude v České Lípě pokračovat koncem března.