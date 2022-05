Zatímco jeho kumpáni si už odpykávají několikaletý trest, Pivoras do výkonu nastoupí až teď. Ve středu se totiž přiznal a uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. Ve vězení si pobude celou dekádu.

Soud rozdal tresty lupičskému gangu Litevců. Nejvyšší jejich uprchlému šéfovi

Pivoras přitom chtěl ještě před čtvrt rokem nový proces. Soud tehdy skutečně zrušil původní rozsudek, vynesený ještě v Pivorasově nepřítomnosti. „Hlavní líčení se provede znovu v rozsahu, který obviněný požaduje,“ řekl novinářům po neveřejném zasedání 10. února předseda senátu Jiří Blažek. Jenže Pivoras si konfrontaci s komplici během dosavadního pobytu ve vazbě nakonec rozmyslel. Podle už odsouzených čtyř cizinců právě on zločin naplánoval a zajistil pro něj i pomůcky. A to aniž by u samotné krádeže byl.

Litevci vnikli 17. prosince 2018 do obchodu v Krupské ulici za bílého dne v parukách. Dvě prodavačky, vedoucího prodejny i jednoho zákazníka zneškodnili slzným plynem, spoutali je a hrozili i kuličkovou pistolí. „Pak páčidlem a sekerou vypáčili vitríny a do sportovní tašky uložili cennosti,“ popsala státní zástupkyně Lenka Letáčková. Z obchodu si odnesli na šest desítek luxusních hodinek značek Omega, Tag Heuer a Breitling v hodnotě víc než sedm milionů korun.

Chytili Litevce, který měl řídit lup v teplickém klenotnictví. Chce nový proces

Podstatnou část skupiny i s většinou nakradeného zboží kriminalisté chytili během 24 hodin. Pivorasovi se ale podařilo uprchnout za hranice a zmizet tam zhruba na tři roky.

Senát cizince rozsudkem také vyhostil na deset let z ČR. A mají se podělit o náhradu škody za později nenalezené hodinky v hodnotě přes 1,2 milionu i o úhradu nemajetkové újmy prodavačkám. Jedné 50 tisíc korun, druhé čtvrt milionu. Ta má posttraumatickou stresovou poruchu a v pracovní neschopnosti je doteď.