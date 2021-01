Lehké uložil trest odnětí svobody v délce 10 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu 18 měsíců. Uložil jí také peněžitý trest 150 tisíc korun a na dva roky jí zakázal řídit motorová vozidla.

Policisté 12. prosince 2019 řidičce naměřili v dechu nejprve 1,8 a po pěti minutách 1,75 promile. Podle Lehké to bylo následkem požití léků. Podezřelé vyjíždění do levého pruhu vysvětlovala tím, že řešila prudkou hádku svých dvou dětí, které měla na zadním sedadle, kam se otáčela.

„Soud má za to, že tato její obhajoba byla vyvrácena,“ uvedl soudce Benno Eichler. Svůj verdikt opřel hlavně o zjištění policistů, znalecké posudky a o videozáznam. „Ta jízda by zaujala každého, i policejní vůz málem narazil do auta paní obžalované, která jezdila cik cak z pruhu do pruhu a málem skončila na chodníku a porazila lidi,“ sdělil soudce při vysvětlování rozsudku. Jízdu označil za bezohlednou a podle něj málo došlo ke srážce s dalším autem. „Střízliví lidé takto nejezdí,“ řekl. „Styl řízení byl katastrofální a jen náhodou se nestalo nic horšího," dodal.

Upozornil také, že řidička zpočátku ani nedokázala použít tester, že policisté z ní cítili alkohol a že dechovou zkoušku v ulici J. Suka v Mostě udělali podle předpisů a dodrželi pětiminutovou přestávku mezi měřeními.

Znalecké posudky podle soudce jasně prokázaly, že léky bromhexin a stopangin, které měla řidička před policejní kontrolou užít, nemohly být příčinou tak vysoké koncentrace alkoholu v dechu při opakovaném měření. Z rozsudku také vyplynulo, že podobné hodnoty by byly i krvi, jejíž odběr ale Lehká na místě odmítla.

Soudce označil trest za výchovný. Zohlednil, že Lehká byla dosud bezúhonná, ale přihlédl také k tomu, že je soudkyní, a proto na ni musí být kladena přísnější měřítka než na běžnou populaci. Vzal také v potaz, že když řídila v opilosti, vezla dvě 9leté děti. Soudce se netajil tím, že nejvíc ho mrzelo, že obžalovaná tvrdošíjně lpí na své obhajobě, kterou znalci vyvrátili, a přitom nepůsobila příliš věrohodně.

Lehká se po oznámení rozsudku hned odvolala. Při odchodu z jednací síně nechtěla před novináři trest komentovat. Při závěrečné řeči ale trvala na svém.

„Alkohol jsem nepila,“ sdělila. Zopakovala, že užila léky, a připustila, že si měla lépe přečíst příbalový leták kvůli obsahu alkoholu v kapkách. Dále uvedla, že v den jízdy byla přepracovaná, což vysvětlila přetěžováním soudců i osobními problémy. Výsledek dechové zkoušky ji podle jejích slov ohromil. „Trvám na své nevině,“ dodala s tím, že celé řízení ji od počátku mrzí a že poskytla maximální součinnost. Podle ní trestní řízení ovlivnily negativní emoce, málo objektivity, únik informací a animozita vůči ní v justičních kruzích.

„Soud řízení zatížil vadou,“ řekl před koncem líčení obhájce Rostislav Sochor, který chtěl předložit na poslední chvíli oponentní znalecký posudek od experta z oboru zdravotnictví. Ten měl zpochybnit tvrzení, že měření alkoholu v dechu je vždy jednoznačné a že předmětem sporu mezi odborníky je i vztah mezi výsledky z orientační zkoušky a odběru krve. Soudce však další posudek odmítl, protože závěry předchozích posudků považoval za dostačující. Aktivitu obhájce označil za obstrukci, protože nabízený posudek byl ze října a kvůli němu by se muselo líčení opět odročit. Sochor se bránil tím, že taková taktika obhajoby je přípustná.

Soudce se také ohradil vůči kritice obžalované, že řízení bylo málo objektivní a zastal se policistů, kteří podle obhájce nepostupovali správně. Lehká byla do srpna 2020 místopředsedkyní krajského soudu v Ústí nad Labem, ale kvůli trestnímu řízení nemůže soudit. Ministerstvo spravedlnosti jí zprostilo dočasně výkonu funkce soudkyně a místopředsedkyně.