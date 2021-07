Ani napodruhé mu to nevyšlo. Recidivista Milan Oračko z Dubí se neúspěšně pokusil zvrátit několikrát potvrzený 15letý trest od ústeckého krajského soudu za vraždu své družky. V první žádosti o obnovu řízení tvrdil, že se jeho partnerka v bílinském bytě zabila nožem sama. Nově přišel s verzí, že za její násilnou smrtí stojí jeho sestra.

Trestní senát v úterý 29. června Oračkovu žádost zamítl, 43letý muž si proti tomu podal stížnost. Pokud ale vrchní soud rozhodnutí potvrdí, hrozí mu další trest za sestřino křivé obvinění.

Oračko, kterého už dříve několikrát odsoudili za majetkovou trestnou činnost, zavraždil podle 6 let starého rozsudku 34letou Evu H. z Nového Boru v květnu 2014 v bytě na jednom z bílinských sídlišť. Výkon trestu nastoupil až poté, co se mu měsíce vyhýbal. Pak přišel s tvrzením, že se žena zabila sama. Nevyšlo mu to. Nyní tvrdil, že vraždila jeho sestra. „Přísahám, že vrah nejsem. Držel jsem to v sobě strašně dlouho,“ naléhal Oračko na ústecký senát.

Jeho příbuzná vypovídala u soudu jinak. „Není pravda, že jsem pobodala Evu,“ řekla 38letá žena.

Za odsouzeným stála část jejich společné rodiny. Svědci vypověděli, že obě dvě ženy spolu byly v konfliktu. Obhajoba argumentovala tím, že měl Oračko po zločinu čisté tričko. Jak ale vyplynulo už dříve, hned po vraždě se na místě činu uklízelo. A vražedný nástroj se nikdy nenašel. Soud měl v úterý svědky hovořící v Oračkův prospěch za nedůvěryhodné a jeho obhajobu za účelovou. „Nejsou nové nebo dřív neznámé důkazy,“ uzavřela veřejné zasedání předsedkyně Kamila Krejcarová a zamítla obnovu procesu.

Oračko si na místě podal stížnost k vrchnímu soudu. Odvoláním k vyšší instanci a dokonce i ústavní stížností protestoval už proti původnímu ústeckému rozsudku z roku 2015. Před třemi roky tvrdil, že se ovíněná žena po žárlivém výstupu sama opakovaně bodla nožem do hrudi. Soud to zamítl, předvolaní znalci totiž vyloučili, že by si bodné rány včetně té, která proťala hrudní kost a pokračovala až do srdce, mohla způsobila sama. Už tehdy zamítli i to, že by tak intenzivní a fatální bodnutí mohla způsobit drobná žena typu jeho sestry.

Oračko byl během procesu v letech 2014-15 stíhán na svobodě, a to i kvůli svému tehdejšímu zdravotnímu stavu. Po vynesení rozsudku se přes půl roku skrýval u známých, policie po něm pátrala i v Anglii. Nakonec se sám přihlásil v litoměřické vazební věznici. Kromě toho, že si má odpykat trest, musí pozůstalým zavražděné zaplatit jako odškodnění milion a čtvrt.

Sedět má ale ve skutečnosti ještě déle než 15 let. Během útěku před spravedlností totiž přepadl ženu v Mostě a oloupil ji. Za to u soudu dostal osm let vězení. Teď ho může stihnout další trest. „Pokud to nabude právní moci, z úřední povinnosti musím vyhodnotit jeho jednání jako křivé obvinění,“ potvrdil státní zástupce Vladimír Jan.

Oračkovým dalším trestným činem spáchaným přímo v jednací síni by se v tom případě nejspíš zabýval ústecký okresní soud.