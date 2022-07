Trest dva roky vězení, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let si ve čtvrtek 14. července odnesl od ústeckého krajského soudu Michal Nagy z Teplicka. 46letý dělník, pracující v místní elektrárně, si trest vysloužil tím, že 27. července 2020 komentoval výrokem „hrdina!“ článek o australském pravicovém extremistovi Brentonu Tarrantovi. Ten 15. března 2019 v novozélandském Christchurchi ve dvou mešitách zastřelil 50 lidí. Verdikt je nepravomocný, obhájce obžalovaného i státní zástupce si nechali lhůtu na případné odvolání.

O mužově komentáři „hrdina!“ pod článkem Reflexu o Tarrantovi se policie dozvěděla díky trestnímu oznámení civilní osoby. Obžalobu podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. „Veřejně vychvaloval pachatele pro spáchání teroristického trestného činu na veřejně přístupné počítačové síti,“ řekl o muži žalobce Martin Bílý s tím, že Nagy tak spáchal zločin podpory a propagace terorismu.

Nagy obžalobu odmítl s tím, že nikdy terorismus nepodporoval. Popíral, že by komentář napsal, a tvrdil, že telefon bez přílišného zabezpečení s permanentně přihlášeným facebookovým účtem často nechával jen tak někde ležet. A že tedy z něj mohl někdo jiný příspěvek napsat, když byl v tělocvičně nebo u vody. Jeho advokát potom navrhl soudu zprostit jej obžaloby.

Státního zástupce muž o nevinně nepřesvědčil. Podle právní kvalifikace měl žalobce k ruce trestní sazbu 5 až 15 let. Tu ale navrhl mimořádně snížit a uložit pouze výchovný trest. I s ohledem na to, že ostatní dosavadní případy v početné kauze skončily jen podmínkami. A že byl Nagy dosud netrestán a jeho jednání nemělo žádné následky. Bílý navrhl soudu trest 3 roky vězení na zkušební dobu 5 let.

Soud se ztotožnil se státním zástupcem v tom, že muž příspěvek napsal. Ale vyměřil mu ještě nižší trest, pouze 2 roky s 2letou zkušební dobou. Podle senátu není typem člověka, který by něco takového opakoval, žije spořádaně a stará se o dceru. A šlo o ojedinělé vybočení z jinak řádného způsobu života. Nepadly totiž ani důkazy o tom, že by muž byl příznivcem nějaké extremistické skupiny.

Předsedkyně senátu Kamila Krejcarová považuje sazbu, jíž byl muž ohrožen, za zcela nepřiměřenou a vymykající se trestním sankcím za typově obdobné přečiny a zločiny. „Soud má právo moderovat takto zvolený nástroj represe ze strany státu a také tak učinil,“ řekla Krejcarová.

Podle ní by na tento typ trestné činnosti lépe seděly veřejně prospěšné práce. Ty ale lze dát jen za přečiny. Byla ještě varianta dát muži peněžitý trest. To však soud nechtěl s ohledem na špatné ekonomické prognózy.

V sériové kauze komentování novozélandského teroristického útoku byly v Čechách odsouzeny už na tři desítky lidí, další na Moravě. Ačkoli právní kvalifikace za skutek umožňuje dát až 15leté vězení, ve všech případech padly zatím pouze různě dlouhé podmíněné tresty. Novinářům to po skončení líčení řekl žalobce Martin Bílý.

Obhájce Pavel Kašpar Kras mluvil o orwellovské kauze a o excesu zákonodárců. Podle něj sice mezinárodní úmluvy zavazují justici trestat podobné komentáře na sociálních sítích, ale ne tak drakonicky. „Jsme papežštější než papež,“ konstatoval Kras. Podle něho by bylo daleko přiléhavějším trestem napsat na tabuli „Nebudu psát na internet!“.