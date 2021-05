Dlouhé dny v jednací síni s úmorným čtením smluv a účetních dokladů. Takový program si na léto zařídili účastníci hlavního líčení, které v úterý 25. května začalo u ústeckého krajského soudu. Přišli k němu vedoucí zaměstnanci ústecké firmy Jacer-CZ a duchcovské Dřevovýroby Vlk. V obou dvou si měli nad zákonnou mez přilepšit z evropských peněz v projektu na dodávku strojního zařízení za desítky milionů korun do velkokapacitní výrobny palet.

Háček má být ve výběrovém řízení. Údajně bylo jednou firmou ušito na míru druhé. Problém má být také v neoprávněném navýšení evropské dotace. Firmy teď mají ministerstvu průmyslu a obchodu vracet sumu přesahující deset milionů korun. Obžalovaným vedoucím zaměstnancům a členům představenstva navíc hrozí až deset let vězení. Všichni ale vinu popírají.

Firma Jacer-CZ získala šest let zpátky 17milionovou dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Byla na pořízení strojního vybavení, hlavně paletovací linky do tehdy plánovaného duchcovského areálu, dostavěného v roce 2017. Podle žalobce to ale nebylo čisté a svědčit o tom mají účetní doklady, smlouvy i vzájemná komunikace lidí z Jaceru-CZ i Dřevovýroby Vlk. „Spáchali zločin dotačního podvodu ve formě účastenství se zločinem poškození finančních zájmů Evropské unie,“ vypočítal údajné prohřešky dvou právnických a čtyř fyzických osob státní zástupce Jan Svoboda.

Obžalovaní to vidí jinak. „Ničeho jsem se nedopustil“, „Rozhodně ne“, „Nesouhlasím a všechny skutky považuji za sporné, „Nedopustil jsem se ničeho trestného“… Takové věty zněly soudní síní po přečtení rozsáhlé obžaloby.

Souzení tvrdí, že projekt připravovala nezávislá externí firma i že ho už ve správním řízení kontroloval ústecký finanční úřad. Ten měl zjistit jen dílčí nedostatky, které měla zahladit vyměřená, téměř dvoumilionová pokuta. „Cíle projektu bylo dosaženo, pořídila se špičková technologie a zřídila se nová pracovní místa,“ prohlásil jeden z obžalovaných, Martin K. „Udržitelnost skončila roku 2018, ale projekt je stále funkční, všechny stroje zapojeny, u všech jsou lidi,“ dodal také Josef J.

Potom advokáti řekli, že trvají na výsleších svědků i čtení všech listinných důkazů. „I vzhledem k tomu, že věc je založená na papírovém důkaze,“ vysvětlil jeden z právníků. Na svědectví dojde ve středu, spis začnou číst ve čtvrtek 27. května. „Vzhledem k počtu listin si uděláme hezké léto,“ glosoval ironicky soudce Jiří Blažek.