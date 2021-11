Okresní soud v Teplicích se zabýval tragickou smrtí trojice pracovníků údržby silnic na trase mezi Bílinou a Teplicemi. Vloni na jaře tam u Tuchlova nákladní auto s návěsem naloženým kamením narazilo do dvou pracovních vozidel údržby silnic. Odstavená auta následně smetla ze silnice čtyři muže, kteří tam instalovali nové protisvětelné clony na svodidla. Tři z nich zemřeli na místě, čtvrtý se dlouho léčil v nemocnici a má trvalé následky. Podle obžaloby řidiči kamionu z Děčínska hrozilo šest let za mřížemi. Před nehodou prý hledal v kabině sluneční brýle.

„Důkazy jsou nesporné. Obžalovaný to nepopírá. Uznal vinu,“ sdělil po vynesení rozsudku předseda senátu Stanislav Řehola. Hlavní líčení proběhlo v jeden den. Trest pro řidiče za masakr na silnici padl hned po krátkém dokazování a závěrečných řečích.

Obžalovaný Radek V. projevil při závěrečné řeči lítost. Se slzami v očích se omluvil pozůstalým rodinám. „Lituji toho, co se stalo. Vím, že to nejde vrátit zpátky. I pro mě to bude trvalá hrůza do konce života,“ pronesl. S náhradou škody pro pozůstalé rodiny a také pojišťovny odkázal soudce na občanskoprávní soud.

Dodnes jde o jednu z nejtragičtějších nehod pro silničáře. Řidič návěsu naloženého kamením z nedalekého kamenolomu v Ohníči se podle žalobce nevěnoval plně řízení a prorazil zátarasy. Což také samotný řidič u soudu uznal. „Šmátral jsem po brýlích. Strhl jsem nechtěně volant a vjel do uzavřeného pruhu na silnici. Pak už bylo pozdě a stalo se něco hrozného,“ komentoval loňskou nehodu Roman V. Jako řidič nákladního vozidla na několik let skončil, policie mu hned po nehodě zadržela řidičský průkaz.

Třem sraženým lidem na silnici přivolaní záchranáři nemohli pomoci. Měli zranění neslučitelná se životem. Čtvrtý ze skupiny pracovních dělníků skončil v nemocnici. „Převezli jsme ho s těžkými zraněními do traumacentra ústecké nemocnice,“ sdělil tehdy mluvčí záchranky Prokop Voleník. Podle vyšetřovatelů řidič navíc vjel do uzavřené zóny příliš rychle.

Úterní rozsudek není pravomocný. Obhájce i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.