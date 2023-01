K loupežnému přepadení zlatnictví došlo před 11. hodinou v pondělí 16. ledna v Masarykově ulici v Teplicích. Lupiči fyzicky napadli obsluhu za pultem. Šperky si jako lup ale neodnesli, protože se jim nepodařilo k nim dostat do vitrín. Nakonec utekli. Vše zachytily kamery v prodejně. Policie teď hledá svědky, kteří by mohli poznat tyto dva pachatele.

"Do prodejny nejprve vstoupil první pachatel, který u prodejního pultu předložil prsten a požadoval ověření, zda je ze zlata. Po chvíli dveřmi přišel druhý z pachatelů. Následně první muž napadl u pultu prodejce pěstmi do hlavy. Přitom poškozený upadl na zem. Mezitím se druhý pachatel pokoušel rukojetí nože rozbít vitrínu se zlatými šperky. Po neúspěšných pokusech oba z místa utekli přes silnici směrem do ulice Kollárova," sdělila mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Jeden z pachatelů se snažil rozbít výlohy. Nešlo mu to.Zdroj: Zdroj: Policie ČR

První pachatel byl muž, hubené postavy, vysoký cca 160-180 cm, věk asi 25 let, oblečen v černých teplákách s bílým pruhem na boku nohavic, černé bundě. Na hlavě měl černou kšiltovku s kulatou nálepkou na kšiltu. Na nohou měl bílé boty zn. NIKE. Druhý pachatel byl muž, hubené postavy, vysoký cca 160-170 cm oblečen v modrých džínách, černé mikině s kapucí s nápisem na hrudi COMPTON, maskovaný černým šátkem. Na hlavě měl kapuci od bundy a na zádech černý batoh zn. NIKE.

"Žádáme občany, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace k osobám pachatelů, či k jejich pohybu před nebo po loupeži, aby se obrátili na linku 158," obrací se na veřejnost mluvčí Gazdošová.