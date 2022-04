Šest různých exekucí by měla splácet 29letá žena z Teplicka. Přestože na to má peníze, neposílá věřitelům nic. Své výdělky si nechá posílat na cizí účty, aby oklamala exekutory. Teď její případ řeší policie.

Exekuce. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Dotyčná podle vyšetřovatelů na tři měsíce odjela do Velké Británie, kde si vydělala částku přesahující 100 tisíc korun. Ty ale místo na umoření dluhu zaslala na český bankovní účet babičky svého druha. Poté, co se vrátila zpět do Čech, vybrala si peníze z tohoto účtu a použila je na rekonstrukci bytu. "Tím ztížila výkon exekučních rozhodnutí, kdy věřitelům nic neuhradila a zatajila své příjmy. Za to jí bylo sděleno obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě uznání viny před soudem jí hrozí až dvouletý trest odnětí svobody," uvedla Ilona Gazdošová z teplické policie.