Zásah policistů vyvolal mezi místními v Pozorce domněnky, že zatýkají někoho nebezpečného a ozbrojeného. Ve finále tomu tak nakonec bylo.

Záběr z policejní kamery při zatýkání v Dubí na Teplicku. | Foto: Zásahová jednotka Policie ČR.

Minulý týden oznámil 21letý mladík na policii, že byl surově napaden skupinkou mužů. Nakládačce předcházelo to, že za ním přijel jeho známý, který ho vylákal do jednoho z domů v Dubí na Teplicku.

Co bylo dál, popsala mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. "Když oba vstoupili v Dubí do domu, sesypala se na mladíka skupina mužů, kteří ho surově napadli nejen pěstmi, ale používali různé předměty, aby způsobili napadenému ještě větší bolest. Utržil rány po celém těle včetně zlomeniny kotníku," líčila mluvčí. Důvodem celého napadení měly být nevyřešené partnerské vztahy a následná žárlivost strůjce celého napadení. "Během útoku navíc odcizili muži mobil a neoprávněně mu do něj nahlíželi. Při tom mu slovně vyhrožovali a nadávali. Kriminalisté po zjištění všech skutečností a ztotožnění některých účastníků zorganizovali zadržení podezřelých," pokračovala.

Zdroj: Youtube

Jelikož policie měla jasné indicie, že by mohli agresoři klást odpor, byla i s ohledem k trestní minulosti dotyčných přizvána k zatýkání zásahová jednotka. "V den D vtrhla do místa pobytu organizátora celého napadení v Dubí. Iniciátor byl při akci zadržen. Policisté v domě také zajistili předměty, které potvrdily předchozí výpověď napadeného. V návaznosti byly zadržené další dvě ztotožněné osoby," dodala Gazdošová.

Policisté trojici mužů obvinili z trestných činů loupeže, vydírání, těžkého ublížení na zdraví a také neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Na dva z mužů byla soudem uvalena vazba, třetí je vyšetřován na svobodě. Účast jiných osob na celém skutku je předmětem dalšího šetření.