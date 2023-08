S tříletou podmínkou za obecné ohrožení odešel od teplického okresního soudu strojvůdce Martin S., který podle rozsudku loni v prosinci namazal koleje na dráze na Moldavu. Vlak jedoucí prudkým stoupáním pak začal neřízeně klouzat zpět z kopce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

V době incidentu ve vlaku jelo sedm cestujících a strojvedoucí. Tomu se podařilo vlak zastavit až po padesáti metrech jízdy ve smyku. „Po celou dobu byl pohyb soupravy nekontrolovaný,“ citoval rozsudek soudce Miroslav Čapek pro CNN Prima News, které na rozsudek upozornily. Odsouzený strojvedoucí z Lounska svého činu litoval, chtěl upozornit na údajně nevhodná vozidla pro tuto horskou trať. Ten i nadále jezdí ve vlacích Českých drah, cestující ale již nevozí. Státní zástupce v návrhu obžaloby nepožadoval zákaz činnosti, tedy řízení vlaků.

Muž z Lounska byl obviněn v souvislosti s případem z 11. prosince loňského roku. Policie dostala oznámení, že na jednokolejné železniční trati Most - Moldava došlo u obce Hrob na úseku 50 až 80 metrů k potřísnění obou kolejnic tekutinou olejové konzistence. Není to ale jediný útok na trať na Moldavu po převzetí provozu společností Railway Capital. Někdo na ní také nastražil kamení, do kterého vlak najel. To způsobilo na motoráku škodu přibližně 100 tisíc korun.