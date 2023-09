Byl to šok, vzpomínají Bílinští na pondělí 4. září. Ze zahrady řadovky v ulici 5. května se dlouho ozýval štěkot psů, brzy potom sem už chvátaly záchranka i několik policejních vozů. Zhruba 45letý muž tu podle dohadů buď ubodal, umlátil, nebo uškrtil ženu, kterou hodinu bezúspěšně oživovali, zatímco ze zahrady do ulice neustále vybíhali psi.

Policii i sanitku nejspíš zavolal samotný pachatel vraždy, který byl podle sousedů v té době v domě jediný s obětí vraždy, zhruba 55letou pořadatelkou „voříškiády“, spojenou s místním cvičákem, která také sbližovala psy s dětmi. I to, že záchranné složky přivolal samotný muž, podle některých Bílinských svědčí o domněnce, že na tom není psychicky tak špatně, aby ho po zadržení namísto do vazební věznice z rozhodnutí lékaře hospitalizovali v blíže nespecifikovaném psychiatrickém zdravotnickém zařízení, jak o tom minulý týden informovala policie.

Jeho příčetnost má dokazovat i to, že v minulých letech, podle zdroje redakce, načerno připojil k internetu stovky lidí na sídlišti Za Chlumem.

Za vraždu v Bílině hrozí muži 18 let. Není ale ve vazbě, nýbrž na psychiatrii

Podle informací redakce má pravděpodobný pachatel bílinské vraždy třetí stupeň invalidity, a to kvůli diagnostikované schizofrenii, kterou ale záměrně přiživuje. „Papíry na hlavu“ se mu vyplatily už přinejmenším v jednom případě, když ho teplický okresní soud v roce 2019 zprostil obžaloby za zpronevěru iPhonu skoro za 20 tisíc. Rozsudek má redakce k dispozici. Tento víceméně bagatelní delikt je ale nejspíš jen „třešničkou na dortu“ morálního štítu muže, který v Bílině nemá dobrou pověst.

Nejdřív milostný vztah, později kvaziobchodní

Podle zdroje Deníku obeznámeného s jeho minulostí, ale i s obětí vraždy a charakterem jejich vztahu, tento muž v minulosti parazitoval hned na několika ženách. Jednou z nich byla právě zavražděná z ulice 5. května, s níž se měl znát přibližně pět let. Nejdřív spolu měli milostný vztah, později kvaziobchodní.

Zde se dotyčný autor překážek dokonce zvěčnil jako stín při fotografování nabídky na SBazar.cz, odkud je toto reprofoto.Zdroj: Reprofoto: Deník„Dole za halou měla pozemek, kde cvičila psy a vyráběla psí překážky. On jí ten byznys, dá se říct, přebral. V poslední době to dělal po večerech v její garáži,“ popsal redakci muž, který se s ženou znal od roku 1994 z už neexistujícího zábavního klubu Kornoutu.

Žena se prý muže bála. „Když jsme si volali, říkala mi, že z něj má strach. Když vynechal léky, které schizofrenii tlumí, měl bludy, představy, hlasy,“ popisuje zdroj, který je přesvědčen, že vražda bylo důsledkem mužovy nemoci. „Stoprocentně se to stalo v afektu. Třeba mu řekla něco špatně a on reagoval takhle,“ domýšlí zdroj, podle nějž měl muž v době takzvané dekompenzace sklony k agresivitě a i podle psychiatra může být společnosti nebezpečný. „Ale mohl si za to sám a částečně to i přižovoval. Například týden předtím, než měl jet na vyšetření, nebral prášky, nemyl se a studoval si videa, jak se má chovat schizofrenik,“ popisuje zdroj redakce, kterému to takto popsala zavražděná.

Dávka heroinu byla pro ženu z Dubí poslední. Toximrtvol rapidně přibylo

Podle informací Deníku už dříve napadal své bývalé přítelkyně, parazitoval na nich a vydíral je. Co ale na takovém muži, který navíc nebyl nijak atraktivní, ženy přitahovalo? „Zavražděná mi říkala, že uměl strašně hezky mluvit. On ty ženy asi vždycky ukecal. A když opadlo pozlátko a začaly se bránit, začal být agresivní, začal je vydírat. Uměl zneužívat informací, které od nich získal předtím díky důvěře, jíž v něj nejprve měly,“ popsal redakci zdroj.

Ten se podle předchozích zkušeností s postupem orgánů činných v trestním řízení vůči tomuto muži obává, že i v případě vraždy nakonec zastaví trestní stíhání pro nepříčetnost, nechají ho v ústavu a z něj ho zanedlouho pustí s tím, že je už zaléčen.

Totožnost muže, který pravděpodobně stojí za vraždou psí chovatelky z Bíliny, neprozrazujeme především z důvodu presumpce nevinny. Deník ale disponuje jak jeho nerozrastrovanou fotografií, tak i celým jménem. Že jde o muže, kterého si v poutech odváděli v pondělí 4. září, jsme ověřili u dalších dvou navzájem nezávislých zdrojů. A to včetně Emila Karičky z Barbershopu v ulici 5. května. Ten bezprostředně po události Deníku sdělil, že muže viděl poprvé, pak si ale vzpomněl, že ho zná jako člověka, jenž před řadou let zaváděl Bílinským internet. „Vědělo se, že se léčí. Ale nechoval se jako pomatený člověk,“ popisuje holič, který byl svědkem příjezdu integrovaných záchranných složek k události.

A jak vlastně k vraždě došlo? „Povídá se, že ji umlátil nebo ubodal, spíš to druhé. Musel být příčetný, musel na sebe zavolat policajty a k ní záchranku, v tom baráku byli jen oni dva,“ vylíčil Karička. Teď je podle živnostníka z ulice dům opuštěný, psi jsou pryč, a někdo z blízkých zavražděné se o ně tedy nejspíš stará na jiném místě. I panu Karičkovi nejde do hlavy, že se muž vyhnul vazbě. „Zavolal policajty, a pak ze sebe udělal blázna. Jak to, že nejde do vězení? Pobude si dva roky v ústavu, přitom zmarnil život,“ zlobí holiče.