Děsivý případ z léta roku 2017 tehdy šokoval celé Teplice. Kriminálka případ následně uzavřela jako rodinnou vraždu. Za tragédií byly podle vyšetřování partnerské neshody. Dvaapadesátiletý muž neunesl to, že od něj chtěla o deset let mladší manželka odejít, vzal pistoli a zastřelil ji. Pak zbraň obrátil proti sobě.

Podle policejních statistik rodinné vraždy většinou skončí tragicky pro všechny účastníky hádky. Dokládají to hned tři případy z minulých deseti let na Teplicku. V kontrastu toho je ale výjimkou aktuální případ ze Bžan, kde syn ubodal svou matku. K vraždě došlo v neděli 20. listopadu v rodinném domu. Kriminalisté následně obvinili 30letého muže, který měl nožem po předchozí slovní hádce usmrtit svoji 53letou matku. Motivem násilného činu měla být vyhrocená debata o rodinných výdajích. „Policisté muže obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy,“ konstatovala mluvčí policie Ilona Gazdošová. Soud souhlasil s navrženou vazbou a ponechal dotyčného za mřížemi.

Hrozné, seděl tady s námi u stolu. Bžany se vzpamatovávají z údajné matkovraždy

V tomto případě dotyčný po usmrcení rodinného příslušníka zbraň proti sobě neobrátil. V jiných třech předešlých případech se tak ale stalo. Zbytku rodiny se navíc během minuty obrátil celý život naruby.

Nízká frustrační tolerance

Kromě již uvedené vraždy z roku 2017 v Nákladní ulici, to byl také případ z července 2017. V panelovém domě v Proseticích umrtil 56letou ženu její o 15 let starší přítel. Následně si pak vzal sám život.

„Přibývá lidí, kteří mají nízkou frustrační toleranci, jak v psychologii říkáme. Potom jednají vyloženě pudově. Z toho pohledu je člověk vybaven dvěma základními atavistickými reakcemi na subjektivně prožívanou zátěž: útěkem nebo útokem. Agrese je vždy záležitost útoku. A pokud je po ruce zbraň, je ta agrese dotažena do konce,“ upozornil v rozhovoru pro Deník na podobné téma psycholog a soudní znalec Jan Lašek.

Za vraždu seniorky bude ve vězení 18 let

Určitý rodinný podtext měla také hrůzná vražda v roce 2014, o které se v oblasti Trnovan, kde se stala, mluví dodnes. Večer před dubnovou vraždou v Teplicích spal vrah na Písečném vrchu pod hvězdárnou, kde měl stan. Kvůli zimě se venku skoro nevyspal. Byl vyčerpaný a prý chtěl skončit se životem. Nechtěl se vrátit domů, ani k sestře, ani k nejlepšímu kamarádovi Honzovi, kterému druhý den zavraždil babičku.

Osudným se stal pro 76letou seniorku 11. duben 2014. Večer kolem 20. hodiny navštívil vrah ženu doma v Teplicích pod záminkou žádosti o radu při zakoupení dárku pro jejího vnuka a svého kamaráda. Ve skutečnosti chtěl v jejím bytě přespat. Žena ho znala, proto ho pustila do domu. Pak si to ale rozmyslela a chtěla, aby dotyčný odešel. Strhla se hádka.

Sedm ran nožem

Obžalovaný u soudu dokonce říkal, že seniorka ho rukama odstrkovala pryč. Načež ženu rovněž strčil. Udeřila se hlavou o rám dveří z chodby do kuchyně, začala silně krvácet a křičet, že zavolá policii. Odešla si ránu na hlavě umýt do koupelny. Tam ji ale vrah ubodal sedmi ranami nožem. Nechal ji ve vaně. V kuchyni vykouřil cigaretu, šel zpět do koupelny, nůžkami rozstříhal oblečení, které měla seniorka na sobě a vysvlékl ji. Omyl tělo vodou, vytáhl z vany, položil zavražděnou na deku a přesunul do kuchyně. Potom se sám vysvlékl. Nález spermií ve výtěru z genitálií zavražděné dosvědčil ještě pohlavní styk. U soud pak dotyčný dostal 18 let vězení.