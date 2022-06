Vyloučena byla trhavina. Podle informací Deníku mohlo jít o přibližně 200 kilo látky zabalené v pevných balíčcích. Jako jedna z možností ale zůstává, že by se mohlo jednat o kokain. Alespoň v takové rovině se objevují neoficiální informace z místa. Policie to zatím nevyvrátila.

Na tuto látku z kategorie drog měl ukázat provedený orientační rychlotest na místě. Z oficiálních zdrojů k celému čtvrtečnímu zákroku zatím mnoho konkrétních informací není. „Asistovali jsme u policejní akce, ale více informací k tomu nemám,“ sdělil odpoledne Deníku mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Zásah kriminalistů na místě potvrdil mluvčí policie Václav Krieger. „Je to v počátku celého šetření, látka je prověřována zatím jako neznámá,“ podotknul.

Ve dvě hodiny po poledni bylo na místě stále několik policejních vozidel. Do areálu přijela také velká stříbrná dodávka policie.

Redaktor viděl na místě hodně kriminalistů, což může nasvědčovat tomu, že nepůjde o žádnou banalitu. Pokud by se jednalo skutečně o kokain a potvrdila by se informace Deníku, že jde o 200 kilo, pak by v takovém množství byla na černém trhu jeho hodnota obrovská. Gram látky se prodává za 1500 korun. Případ sledujeme.