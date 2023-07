Jako scéna z akčního filmu. Řidič při honičce s policií v teplických ulicích narazil do policejního vozu a následně se rozjel i na policistu, který předtím vystoupil. Ten použil služební zbraň.

Řidič ujížděl policistům teplickými ulicemi. | Foto: Policie ČR

Zběsilou jízdou ohrožoval ostatní řidič Škody Octavia, který začal za plného dopoledního provozu v pátek 14. července ujíždět policistům. Policejní hlídka chtěla vůz s německými registračními značkami zkontrolovat po vyjetí z parkoviště v Nákladní ulici, na světelné signály "stop" ale řidič nereagoval, prudce zrychlil a policii ujížděl do ulic Spojenecká, Závodní, U Pivovaru, Nákladní, Na Bramši a znovu do Spojenecké ulice. V ulici Na Hrázi se policistům auto podařilo předjet, ujíždějící řidič však strhl řízení a narazil do pravé části policejního vozu. Pak začal prudce couvat a naboural do sloupu trolejového vedení. "V tom okamžiku vystoupil policista z vozu a dal řidiči jasnou výzvu k zastavení a opuštění vozidla. Ten však toto neakceptoval a rozjel se na policistu. Ten musel ze svého místa uskočit a použil proti pneumatikám auta dva výstřely. Následně již řidič z vozidla vystoupil," uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Řidič se na místě podrobil testu na drogy, který byl pozitivní na opiáty. Policisté navíc zjistili, že má vysloven zákaz řízení do roku 2024. "Registrační značky na vozidlo nepatřily a byly spolu s vozidlem v pátrání. Řidič putoval do policejní cely a policejní komisař mu sdělil obvinění ze tří trestných činů. Konkrétně maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení pod vlivem návykové látky a násilí proti úřední osobě," dodala mluvčí. Soud poslal 32letého muže do vazby, kde si počká na rozsudek o svém trestu.

VIDEO: Policie honila zdrogovaného řidiče, nakonec naboural

Policisté se s mužem nesetkali poprvé. Stejného řidiče pronásledovali stejní policisté už před 5 lety, kdy jim ujížděl v Novosedlicích. Tehdy řidič neměl na autě registrační značky, proto se jej pokusili zastavit. Řidič jim začal ujíždět ulicemi, pak zajel i do zahrádkářské kolonie, přes kterou projel na Nákladní ulici v Teplicích. "Svou agresivní a nebezpečnou jízdou v téměř stokilometrové rychlosti ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, projížděl na červenou a jen náhodou nedošlo ke srážce s jinými vozidly. Za kruhovým objezdem v ulici Hřbitovní nezvládl řízení a najel na obrubník, dubští policisté, kteří ho i s dalšími hlídkami z Teplic pronásledovali, muže na místě zadrželi," sdělil tehdy k události policejní mluvčí Daniel Vítek. I tou dobou u řidiče zjistili drogy a auto mu nepatřilo, ani nesměl řídit. Vyšetřován byl však na svobodě.

Podívejte se na video z roku 2018:

Zdroj: Zdroj: PČR Teplice