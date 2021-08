Vypadalo to jako normální den, když spolu dva bratranci na bílinské periferii popíjeli laciný alkohol. Jenže pak se řeč stočila k pověsti matky dnes 23letého Kamila Šebka. Tomu se nelíbilo, jak o ní jeho 18letý příbuzný smýšlí. Po výměně názorů přišly na řadu pěsti. Mladík, který byl tehdy vedený jako pohřešovaný, se pokusil z rvačky utéct. Ale Šebek ho za chvíli dostihl a pokračoval ve výprasku. Načež jeho příbuzný spadl několik metrů ze svahu do vodního kanálu. Tam ho našli po několika dnech mrtvého. Obviněný bratranec se v pondělí 23. srpna k činu doznal senátu ústeckého krajského soudu. A ten ho poslal na sedm let do vězení.

K události došlo loni na konci září poblíž bílinské Kyselky v místech, kde se běžně zdržovali lidé bez domova. „Napadl po předchozí hádce poškozeného otevřenou dlaní do levé tváře a pěstí do pravé tváře pod oko,“ popisuje obžaloba Šebkovo počínání. Oběť útočníka upadla na zem, poté se zvedla a začala z místa utíkat. Obžalovaný ale mladíka dohnal a začal ho bít do zad, krku a zátylku teleskopickým obuškem, který měl s sebou. „Poškozený spadl ze svahu dolů do koryta. A když obviněný viděl, že se hýbe, ale nevstává, nechal ho ležet a odešel, aniž by mu poskytl nějakou pomoc,“ líčí dál obžaloba. Poškozený byl dobitý tak, že se už sám nedokázal zvednout. A na následky zranění i podchlazení zemřel.

Původně byli z činu obviněni dva lidé. „Došlo k tomu na základě vyjádření odsouzeného, ten ale svou výpověď posléze vzal zpět,“ upřesnil státní zástupce Vladimír Jan. S tím, jak se sbíhaly svědecké výpovědi a znalecké posudky, se také v trestním řízení změnila právní kvalifikace činu, která ho původně popisovala jako vraždu. „Bylo poměrně složité zajistit výslechy všech svědků,“ vysvětlil státní zástupce s tím, že několik svědků bylo z řad bezdomovců včetně těch, po kterých se pátralo. Šebkovi přitížilo, že se krátce po spáchání tohoto trestu dopustil pohlavního zneužívání. „Šlo o dobrovolnou soulož s osobou mladší 15 let,“ přiblížil soudce Jiří Bednář.

O tomto deliktu už dříve rozhodl teplický okresní soud. Nynější sedmiletý trest je trestem souhrnným za oba dva činy. V případě smrti jeho příbuzného byla Šebkova vina podle soudu nezpochybnitelná. „K činu se doznal. Stopy nalezené na místě ho rovněž usvědčovaly, stejně jako svědecké výpovědi,“ vysvětlil předseda senátu.

Muž však nakonec vyvázl s mírnějším trestem, než by nejspíš jinak dostal. Přistoupil totiž na návrh žalobce, aby spolu podepsali dohodu o vině a trestu. Jinak před senátem vůbec nevypovídal. Jak on, tak státní zástupce se na místě vzdali práva na odvolání. Nepodmíněný trest sedm let ve věznici s ostrahou je tak pravomocný. A pravděpodobně ještě do konce tohoto týdne převedou Šebka z teplické vazby do výkonu trestu.