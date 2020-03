Vydala se krást do teplického supermarketu, věci schovala do kabelky.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Až osm let by mohla strávit za mřížemi žena, která kradla v teplickém supermarketu. „V době vyhlášeného nouzového stavu odcizila potraviny a hračky v hodnotě přes 600 korun a prošla pokladnami, aniž by za věci schované v kabelce zaplatila,“ vylíčil policejní mluvčí Daniel Vítek.