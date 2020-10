/VIDEO/ Dopadli žháře z Košťan a Novosedlic. Teplický soud poslal v pátek 16. října do vazby muže, kterého policisté obvinili ze založení zářijového požáru v továrně na ubrousky a dalších výrobků z papíru v Košťanech. Na svědomí má podle nich i předchozí požár v papírně v Novosedlicích. Jako důvod, proč to udělal, muž u soudu uvedl mstu kvůli své nevyhovující životní situaci.

Muž obviněný z požáru v Košťanech u soudu, který rozhodoval o jeho umístění do vazby. | Foto: Deník / Petr Málek

„Byl vzat do vazby, protože je stíhán za závažný trestný čin obecného ohrožení. Hrozí mu až 16 let odnětí svobody,“ konstatoval soudce Miroslav Čapek. Vyhověl tak návrhu státního zástupce, aby dotyčný nemohl dál páchat podobnou trestnou činnost. Součástí článku je video, kde soudce argumentuje proč vazba a co dotyčný podle policie provedl. Hovoří i státní zástupce. Přidali jsme také další menší i větší požáry v Košťanech. Třeba, když hořela shořela v roce 2007 pila.