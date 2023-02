O příběhu informovala policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Popsala, že vše začalo, když si šla ve svém volnu po skončení šichty koupit žena od policie svačinu do večerky v Teplicích. „V prodejně si všimla podezřelého muže, který měl velkou tašku a něco z ní nabízel prodavačce k odkupu. Jak se později ukázalo, byly to kradené kartony cigaret,“ tlumočila příběh paní Gabriely teplická policejní mluvčí.

Zloděje zapomenuté tašky napěchované penězi v Krupce zachytily kamery

Lapka nepočítal s tím, že ve frontě u pokladny stojí policistka v civilu. „Když to celé viděla, pojala podezření, že v tašce jsou kradené věci. Přivolala proto své kolegy, kteří u muže našli několik desítek kartonů cigaret,“ dodala mluvčí.

Na policejní stanici se 41letý známý teplický recidivista doznal ke čtyřem vloupáním do čerpacích stanic, kde odcizil přes 100 kartonů cigaret se škodou přesahující 200 tisíc korun. Čeká ho za to soud.

Čerpací stanice vykradl během dvou uplynulých měsíců. Chodil tam vždy v noci, když bylo zavřeno. Odcizil téměř 100 kartonů cigaret. Do vězení za to nepůjde poprvé. Za mřížemi byl naposledy do listopadu loňského roku.