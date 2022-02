Úkol českých hokejistů po úvodní blamáží s Dánskem 1:2 zněl jasně – přehrát Švýcary a vrátit se do boje o výhodnější postavení do vyřazovacích bojů olympijského turnaje v Pekingu.

Plán se splnil z části, svěřenci Filipa Pešána ale byli po většinu duelu se Švýcary skutečně lepším týmem a zaslouženě zvítězili 2:1 po samostatných nájezdech. Nejprve se v páté minutě trefil Jiří Smejkal, jako jediný se v penaltové loterii prosadil přesnou střelou z mezikruží hvězdný David Krejčí.

„Je to velká úleva. I když jsme zápasy nehráli úplně špatně, prohrávat je ubíjející – jak pro hráče, tak pro trenéry. V týmu byla taková napjatá atmosféra. Cítíme tlak na vítězství a jsem moc rád, že se nám to povedlo. Doufám, že jsme nastartovali jinou sérii. Utkali jsme se s velmi těžkým soupeřem, který nám nedal centimetr ledu. Hra byla plná soubojů. Obstáli jsme a navíc fantasticky zavřel bránu Šimon Hrubec,.“ vyzdvihl výkon brankáře trenér Pešán. Hrubec totiž v utkání lapil 24 střel, v nájezdech vychytal všech pět pokusů Švýcarů.

VÍTĚZSTVÍ! ???

Byl to dnes velký boj, ale nakonec vítězíme po nájezdech! Šimon Hrubec zastavil všechny střelce, rozhodující gól si připsal David Krejčí ?#zoh2022 #narodnitym #jakolev #IceHockey pic.twitter.com/EfMuZkRCCS — Hokejový nároďák (@narodnitym) February 11, 2022

Brankář Genoni, který tentokrát dostal přednost před Berrou, měl více práce než jeho protějšek Hrubec. V 7. minutě se proti pravidlům provinil Sedlák a Švýcaři trestali. Haas sice nejprve neuspěl, když usměrňoval kotouč po ostré nahrávce Andrighetta, jenže puk vzápětí vyplaval za Hrubcem v brankovišti a Haas už měl snadný úkol.

Změny v sestavě

Po úvodním vyhoření s Dány se dalo očekávat, že Filip Pešán výrazně zamíchá sestavou, a tak se i stalo. Změnilo se složení obranných řad, do kterých se jako šestý obránce přidal Vojtěch Mozík, Michaela Frolíka ve čtvrté útočné formaci nahradil Jiří Smejkal.

A právě pětadvacetiletý forvard výrazně oživil svým elánem útočné řady české řeprezentace, hned v páté minutě se totiž šest sekund po konci přesilové hry trefil po šťastném odrazu. „Ani po pravdě nevím, jak padl. Clonil jsem střelu, pak se to odráželo, nějak jsem do toho plácal a viděl jsem, že se to odráželo od brusle Švýcara do brány. Super, že to tam spadlo,“ liboval si Smejkal.

O čtyři minuty později ale bylo vyrovnáno. Lukáš Sedlák byl vyloučený za podražení a Švýcaři trestali. Haas nejprve usměrňoval střílenou nahrávku Andrighetta za Hrubce, puk po chvíli vyplaval za českým gólmanem a Haas měl už jednoduchou pozici – 1:1.

Utkání poté ozdobila řada skvostných zákroků brankářů, Hrubec a Genoni byli v zápase téměř nepřekonatelní. Země helvétského kříže měla sedm minut před koncem po zbytečném vyloučení Libora Šuláka jedinečnou příležitost rozhodnout, ale nepovedlo se. Na druhé straně sahal po vítězství Tomáš Hyka, jeho dorážku do poloodkryté branky po střele Lukáše Sedláka ale přibrzdil zákrokem na hraně pravidel obránce Frik.

Krejčí byl rozhodnutý dopředu

Rozhodovaly tak až nájezdy, v nich hned v první sérii nejprve neuspěl veterán Ambuhl, David Krejčí se naopak přesnou střelou švihem prosadil. Nikdo jiný už na brankáře při penaltové loterii recept nenašel, ze zisku důležitých dvou bodů se tak radovala Pešánova družina. „Věděl jsem, že není moc dobrý led, takže jsem byl rozhodnutý, že budu střílet. Byla to jedna z variant a jsem rád, že to tam padlo,“ řekl o rozhodujícím momentu zápasu Krejčí.

Český tým čeká poslední utkání v základní skupině už dnes proti Rusku. Mužstvo trenéra Alexeie Zhamnova zatím po dvou zápasech neobdrželo ani branku a připsalo si výhry nad Švýcarskem 1:0 a Dánskem 2:0.

Skupina B:

ČR - Švýcarsko 2:1 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Smejkal (Klok, H. Zohorna) , rozhodující nájezd Krejčí - 9. G. Haas (Andrighetto). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Bruggemann (USA) - Lazarev (Rus.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 834.



ČR: Hrubec - Mozík, Šulák, Kundrátek, Jeřábek, Klok, Knot - Hyka, Krejčí, Sedlák - M. Stránský, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Sobotka, Lenc - Smejkal, T. Zohorna, H. Zohorna - od 25. navíc Frolík. Trenér: Filip Pešán.



Švýcarsko: Genoni - Diaz, Mirco Müller, Frick, Untersander, Y. Weber, Loeffel, Alatalo, Fora - Ambühl, Corvi, Hofmann - D. Hollenstein, G. Haas, Andrighetto - F. Herzog, Bertschy, Vermin - S. Moser, Thürkauf, Mottet. Trenér: Patrick Fischer.