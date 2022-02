Valijevová měla pozitivní test v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu, výsledky kontroly ale byly zveřejněny až poté, co patnáctiletá krasobruslařka pomohla Rusku ke zlatu v olympijské soutěži družstev.

Ruská antidopingová agentura sice nejprve Valijevové zastavila činnost, poté ale suspendaci zrušila. Proti tomu se odvolal Mezinárodní olympijský výbor a mezinárodní antidopingová agentura i bruslařská unie.

Tříčlenný panel CAS uspořádal v neděli slyšení v pekingském hotelu. Prostřednictvím videohovoru svědčila i ruská krasobruslařka. Jednání probíhalo dlouho do noci. CAS po šesti hodinách rozhodl, že Valijevová neměla v Pekingu pozitivní test a zákaz startu by jí způsobil nenapravitelnou škodu.

Američany verdikt zklamal

Vzhledem k nízkému věku krasobruslařky CAS využil status chráněné osoby podle kodexu Světové antidopingové agentury (WADA). "Sportovec by měl těžit z následujících výjimečných okolností: Je mladší šestnácti let a je chráněnou osobou podle kodexu Světové antidopingové agentury," uvedl Matthieu Reeb z CAS.

Arbitráž příhlédla i k tomu, že výsledky testu byly oznámeny až během her a téměř šest týdnů po pozitivním nálezu. "Za to, že o výsledcích bylo informováno v průběhu olympijských her, nemohla. Načasování bylo zásadním pochybením."

Zástupci Spojených států amerických uvedli, že je verdikt zklamal. Mezinárodní olympijský výbor už dříve oznámil, že se bude řídit rozhodnutím CAS, ať už bude jakékoliv.

O výsledcích soutěže družstev, kterou Rusko vyhrálo před USA a Japonskem, arbitráž nerozhodovala. Slavnostní ceremoniál týmové soutěže, která skončila před týdnem, se dosud neuskutečnil.

"Tohle se velmi pravděpodobně v průběhu olympijských her nevyřeší," uvedl mluvčí Mezinárodního olympijského výboru Mark Adams. "Je to politováníhodné, ale musíme dodržovat dané postupy," dodal.

Valijevová sice může dál soutěžit na olympiádě, trest za doping ji ale nemine.