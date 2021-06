„Na termín jsem marně čekal dva měsíce. A vzhledem k vývoji to vypadalo, že bych musel čekat snad až do září. Tak jsme našli nakonec volné místo v Hradci,“ popisuje svoji zkušenost pan Jiří. Bohužel nedopadl dobře. V cizím městě, kde netrénoval jízdy, napoprvé zkoušky neudělal a čeká na další termín.

Asociace autoškol ČR upozorňuje, že se rozhodně nejedná o ojedinělý případ. V Česku je totiž potřeba každý měsíc vyzkoušet zhruba 15 tisíc žadatelů o řidičské oprávnění. V březnu a i téměř celý duben se ale nezkoušelo kvůli covidové uzávěře. To má za následek jediné: jednotky tisíc žadatelů čekají na závěrečné zkoušky déle, než stanovuje zákon; tedy více než patnáct dnů. Část obcí a měst prostě nestíhá zkoušet. A navíc, hodně žáků se do autoškol hlásí právě nyní. Od července totiž začne platit novela zákona, která zastropuje maximální počet závěrečných testů na tři. Pokud žadatel neuspěje třikrát u teoretické části zkoušky, musí absolvovat v autoškole znovu teoretickou část výuky. Stejné to bude u složení zkušební jízdy. Dosud přitom žádné omezení neplatilo. V kombinaci s lockdownovou prodlevou některých obcí je tak situace na mnoha místech ČR složitá.

Podle předsedy Asociace Aleše Horčičky se problém týká zhruba dvaceti procent samospráv z celkového počtu 206 měst a obcí, kde se závěrečné zkoušky konají. „Ve spolupráci s ministerstvem dopravy jsme obcím posílali návod, jak situaci zvládnout. Bohužel, ne všude se k tomu postavili aktivně. Mám zkušenost, kdy žadatel čeká na závěrečnou zkoušku od ledna. To je naprosto nepřípustné,“ popsal Deníku Horčička.

Největší šrám v této situaci odnášejí právě autoškoly. To u nich si totiž lidé objednávali službu, která se pozastavila u termínu konání závěrečné zkoušky. „Trápí nás to a poškozuje to autoškoly v konkurenčním souboji. Jako autoškoly si máme konkurovat v tom, jak jsme dobří učitelé, jaký máme vozový park, jakou máme historii, jak jsme personálně zajištění. V momentě, kdy to vše spadne na délku absolvování závěrečné zkoušky, je to pro nás naprosto neakceptovatelné,“ upozorňuje Horčička.

Hlavním problémem je podle předsedy Asociace výkonnost jednotlivých samospráv. Zatímco v některých obcí zkušební komisař dokáže vyzkoušet v jeden den šest až osm žadatelů, jinde jen tři. „V tom je ten zakopaný pes. Exaktním příkladem je Praha. Nezkoušejí úplně nejméně, nicméně mohlo by se zkoušet mnohem více, ale z nějakých organizačních důvodů to nyní nedělají. Což je problém. Začíná se dít zkoušková turistika,“ vysvětluje Horčička.

Ministerstvo dopravy Prahu kritizuje

Dlouhé čekací doby na závěrečné zkoušky v hlavním městě se nelíbí ani ministerstvu dopravy. S vedením Prahy se kvůli tomu dostalo do sporu. Mluvčí resortu dopravy František Jemelka nicméně tvrdí, že s příchodem letních prázdnin kolaps na úřadech nehrozí. „Z 206 obcí s rozšířenou působností nám hlásilo problémy jen jednotky z nich, zejména však Magistrát hlavního města Prahy, který neplní své zákonné povinnosti s přidělováním termínů ke zkouškám. Je na magistrátu, aby přijal taková opatření, aby k uvedenému nedocházelo a plnil své povinnosti, když to zvládla celá Česká republika. Opakuje se zde situace z doby front na řidičské průkazy, které také byly prakticky jen v Praze,“ kritizuje Jemelka.

S takovými výtkami pražský magistrát nesouhlasí. Řídil se údajně právě doporučením ministerstva snížit počet odzkoušených žadatelů na šest za den na jednoho komisaře, navíc kvůli karanténě celého oddělení zkušebních komisařů v říjnu loňského roku vznikla velká prodleva. „Neméně důležitým důvodem tohoto stavu je také skutečnost, že oddělení zkušebních komisařů stejnými pracovními silami vykonává nejenom zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, ale také činnosti krajského úřadu,“ říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Manažerskou chybu podle něj v kritickém období udělalo i ministerstvo. „Mohlo, alespoň dočasně, přerušit odvolávání zkušebních komisařů v nejinkriminovanějších měsících na týdenní pravidelná školení. Ta mohla být řešena dálkovým přístupem, protože jejich rozsah je i nad požadavky příslušné evropské směrnice,“ podotýká Hofman.

Zástupci autoškol doufají, že se situace do prázdnin zlepší a od poloviny června by mělo odbavování žadatelů zrychlit. Po plném proočkování komisařů proti nemoci Covid-19 by se měli vrátit ve své výkonnosti jako před pandemií – tedy na asi jedenáct jízd žadatelů o řidičské oprávnění skupiny B na jednoho komisaře denně.