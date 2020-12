Premiér Andrej Babiš předpokládá, že vláda zítra alespoň některá opatření zpřísní. Konkrétní podobu nechává na zítřejší debatě ministrů. Řekl to České televizi. Zároveň se vyjádřil k diskutovaném zákazu prodeje nápojů s sebou. Je to podle něj nesmysl.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK / ČTK

„Oni mi to vysvětlili, ale já to ani tak nechápu, protože se to nedá pochopit," řekl Babiš. „Byla to chyba. Ministerstvo zdravotnictví to tvoří ve spěchu a xkrát to předělávalo," dodal.