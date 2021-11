Nové ceníky s vyššími cenami teplárny začnou zveřejňovat již v příštích dnech. Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora hrozí nepříjemné překvapení zejména lidem na malých městech, kde teplárny patří radnicím. „Mnohé z nich byly zvyklé, že palivo na další rok nakoupí až na podzim. Teď se ale prodává za nejvyšší ceny,“ řekl Deníku Gavor.

Dvakrát vyšší cena

V tom případě mohou spotřebitelé platit za teplo dvakrát víc peněz než loni.

První „vlaštovkou“ v tomto směru byly Teplárny Brno, které teplo vyrábějí kombinací spalování plynu a odpadu. Ty již od začátku listopadu navýšily cenu tepla zhruba o čtvrtinu. „Pro průměrnou domácnost to bude znamenat navýšení plateb asi o 250 korun za měsíc,“ řekl Deníku Michal Macenauer z energetické společnosti EGÚ Brno.

Ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek je přesvědčen, že budou zvyšovat ceny i ostatní dodavatelé tepla. „Zatím jsou to sice jen ojedinělé případy, ale očekáváme, že všichni budou standardně zvyšovat cenu od 1. ledna,“ řekl Hájek Deníku. Připomněl, že cena plynu oproti předchozímu roku stoupla na trojnásobek, což se nutně musí projevit i na spotřebitelských cenách.

Neúnosné náklady

O něco nižší zdražení přesto mohou očekávat tam, kde se vytápí uhlím. I jeho cena ale ve srovnání s loňskem stoupla dvojnásobně. „Zdražily i emisní povolenky, což také mnohem více dopadá na uhelné teplárny,“ podotkl Hájek. „Nárůst cen paliv je značný, a náklady na emisní povolenky jsou neúnosné. Stojí už více než samotný nákup paliv pro výrobu tepla,“ potvrdila pro Deník Marcela Dvořáková ze společnosti Veolia.

Se skokovým růstem záloh se tak budou muset smířit například v Blansku. Tam již na konci října dostaly domácnosti do schránek informaci, že předpisy nových záloh za poslední dva měsíce letošního roku odrážejí aktuální zvýšení ceny, a mají dorovnat rozdíl za celý letošní rok. „Počítali jsme to, a doplatek na domácnost u nás v domě vychází v listopadu zhruba na pět a půl tisíce korun, a to samé v prosinci,“ uvedl předseda společenství jednoho z domů David Včelík.

Pro letošek se zdražení nemusí obávat třeba na Kladně. „Do konce tohoto roku se cena odebíraného tepla nemění,“ řekla Deníku mluvčí Teplárny Kladno Markéta Čapková. „Pro rok 2022 zatím nebyla stanovena s tím, že se počítá s mírným navýšením v řádu jednotek procent,“ prohlásila.

Lépe než tam, kde se topí uhlím či plynem, na tom budou teplárny spalující biomasu či odpad. „Nejsou tak citlivé na cenu povolenky na emise oxidu uhličitého,“ připomněl Macenauer z EGÚ Brno.

Jeho slova potvrzují například v Hlinsku na Chrudimsku. Tam mohou zůstat v klidu po celou letošní topnou sezonu. Spalují totiž dřevní štěpku, jíž mají dostatek díky těžbě v okolních lesích. Nanejvýš by se jim mohla lehce prodražit kvůli stoupajícím cenám pohonných hmot, na ceníku se to ale pro letošní topnou sezonu nijak nepromítne.