Rizikové skóre, podle kterého se budou v Česku uvolňovat, nebo zpřísňovat protikoronavirová opatření, zůstalo i dnes na 70 bodech ze 100. Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že navrhne vládě zmírnění opatření, pokud se skóre do dneška udrží pod 75. Počet hospitalizovaných s koronavirem klesl o více než 500, podle údajů k úternímu večeru bylo v nemocnicích s touto nákazou 6322 lidí. Dnes ale přibylo dalších 149 zemřelých.

Péče o pacienty s covidem v krnovské nemocnici | Foto: ČTK / ČTK

Laboratoře do 18:00 odhalily 2482 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba o 1900 méně než za stejnou dobu minulou středu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.