Děti v rouškách, školníci vyzbrojení dezinfekcí. Co zůstalo stejné, byly kytičky v rukou žáků, z nichž mnozí po několika měsících poprvé zavítali do školy. Například na základní škole v Ostrčilově ulici v centru Ostravy se vysvědčení rozdávala na různých místech. Ve třídě, na školním hřišti a dokonce i v nedalekém parku.

„Bylo to napříč školou. Záleželo na dohodě s rodiči a dětmi,“ uvedl ředitel školy Michal Pernecký s tím, že letošní loučení se školním rokem bylo zcela jiné. „Nejde ale jen o poslední školní den, týká se to i předchozích měsíců. Každý týden byla situace jiná, někdy se to měnilo i ze dne na den. Museli jsme reagovat velmi pružně. Celý ten poslední kvartál byl velice zvláštní a netradiční,“ dodal Pernecký, který věří, že v září již začne klasická výuka. „Doufám, že se koronavir nevrátí," uzavřel ředitel školy.

Pro vysvědčení si v pátek přišla i Sára z osmé třídy. „Bylo to v pohodě. Odevzdávali jsme jen prohlášení, že jsme zdraví,“ uvedla. V souvislosti s ukončením školního roku zatím s kamarády žádnou společnou akci nechystají, ale již plánují, co budou dělat během prázdnin. „Určitě něco vymyslíme,“ řekla Sára.

Nelehký školní rok

Nelehký školní rok mají za sebou všichni deváťáci, kteří se museli v době pandemie popasovat s distanční výukou a zároveň i s přijímacími zkouškami na střední školy. Na základní škole v Čisté na Rakovnicku se s ním však všichni vypořádali se ctí a ve čtvrtek dopoledne převzali z rukou třídního učitele Jiřího Tůmy své poslední vysvědčení na základní škole.

„Vzpomínám si na okamžik, kdy jsem na čisteckou školu nastupoval jako mladý učitel a bývalá paní ředitelka mi oznámila, že budu třídním učitelem. Vyprávěla mi o mé budoucí třídě, o dětech hodných a učenlivých, které mě budou mít rády a že já budu mít rád je. Později se ukázalo, jak byla její slova pravdivá, zažili jsme spoustu krásných okamžiků a jak to tak bývá, i několik těžkých chvil, ale ty se nám podařilo překonat,“ pronesl Tůma před nastoupenou třídou.

U slavnostního předávání vysvědčení před zraky rodičů a prarodičů nechyběla ani starostka obce Blanka Čebišová, která zdůraznila, že letošní deváťáci to v posledních měsících neměli vůbec jednoduché. „Ze dne na den kvůli koronaviru byly uzavřeny školy, žáky čekala příprava na přijímací zkoušky na střední školy, domácí vzdělávání a nikdo nevěděl, jak to bude dál. Bylo to zkouška nejen pro ně, ale i rodiče a pedagogy. Jsem ráda, že celá situace dobře dopadla a že jsou všichni přijati na střední školy,“ dodala čistecká starostka.

Zahradní slavnost

Ze závěrečného školního vysvědčení se již radují i desítky dětí na Kladensku. Například druháčkové ze Základní školy v Tuchlovicích si předávání užili dokonce bez roušek. O krásný zážitek se jim postarala třídní učitelka Irena Lažanová, která pro děti uspořádala slavnost na vlastní zahradě, na níž nechyběla balonková výzdoba a občerstvení.

„Je mimořádná doba a ta si žádá mimořádné vysvědčení. Děti měly velkou radost, viděly se po delší době a vysvědčení měly všechny krásné," řekla třídní učitelka.

Slavnostní předávání vysvědčení maturantům ze střední zdravotnické školy v Berouně se uskutečnilo v kulturním domě Plzeňka. Před samotným slavnostním aktem ale ředitelka školy Leona Machková pozvala na podium zhruba dvacet studentů jednotlivých ročníků, kteří v době nouzového stavu pomáhali ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních, případně šili roušky na rouškovník, který vyrostl před školou.

Někteří školáci se ovšem vysvědčení dočkají až v úterý 30. června. Rozhodnutí, zda dětem začnou prázdniny o několik dní dříve, záviselo na ředitelích jednotlivých škol.