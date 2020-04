Od kdy mohou Češi cestovat za hranice?

Od pondělí 27. dubna

Kam Češi mohou?

Kamkoliv, jenže většina státu má v tuto chvíli zavřené hranice nebo tam platí karanténní opatření. Takže sice můžeme vycestovat, ale není moc kam. Země EU mají mnohá omezení, lepší je to třeba v Asii.

Mohu k našim sousedům?

Výjimečně. Česko kontroluje (a dalších minimálně 20 dní ještě bude) hranice s Rakouskem a Německem. Slovensko a Polsko mají hranice zavřené o své vlastní vůli a Čechy téměř nevpouštějí. Rakousko vás pustí do vnitrozemí jen s potvrzením o bezinfekčnosti (nesmí být starší 4 dnů). Německo zatím naše občany pouští, ale ministr vnitra Jan Hamáček v pátek naznačil, že jakmile Němci zjistí, že Češi „uvolnili“ stavidla, sami zavedou kontroly na hranicích nebo nařídí 14denní karanténu pro cizince z Česka.

Vzor formuláře na lékařské potvrzení o výsledku testu na koronavirus si můžete stáhnout ZDE

Kde zjistím, že země, kam chci, je zavřená či otevřená?

České ministerstvo zahraničí (MZV) nabádá lidi, aby se vždy podívali na web ambasády země, kam hodlám odjet. Pravidelně se tam aktualizují informace o tom, zda země přijímá/nepřijímá cizince a za jakých podmínek. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v elektronickém systému DROZD

Co Slovensko, mohu tam?

Cesta za rodinou pro cizince (včetně občanů EU) na území Slovenska je možná pouze pro osoby blízké (manžel, manželka, nezletilé dítě), více informací najdete také na webu MZV Slovenska. Cestovat na území Slovenska není možné ani za účelem turistiky.

Co Chorvatsko, je otevřené?

Není, hlavní letní destinace Čechů v tuto chvíli nikoho nepřijímá. Česká a chorvatská vláda nicméně jednají o tom, jak bude probíhat letní sezona a kam Češi budou moci (zda to bude celé území, či jen některé destinace).

Co nákupy v Německu?

Dle německých pravidel uvedených na webu Spolkové policie mohou přicestovat pouze osoby s pobytem v Německu, pendleři a osoby, které mají přesvědčivý důvod. Přicestování za turistickým účelem, na nákup nebo běžnou návštěvu není dovolen. Policie provádí namátkové kontroly. Je na uvážení policisty, zda je důvod cesty dostatečně přesvědčivý. Pokud usoudí, že nikoliv, vrátí cestující zpět.

Co mě čeká po návratu do Česka z ciziny?

Při vstupu na území Česka je vždy (při jakkoliv dlouhém pobytu) nutné přeložit potvrzení o tom, že nejsem „covid-pozitivní“. Toto potvrzení na základě takzvaného PCR testu na covid-19 nesmí být starší čtyř dnů. Pokud takové potvrzení nemám, musím v Česku na 14 dní do domácí karantény. Do karantény mě pošle buď krajská hygiena nebo praktický lékař na základě informací od celníků/policistů z hranic. Pozor: Takzvané rychlotesty z kapky krve nebudou čeští policisté či celníci při vstupu do republiky uznávat (uznává se jen „velký“ PCR test) a dotyčný Čech půjde rovnou do karantény. Cizinci se na základě krevního rychlotestu do ČR nedostanou vůbec.

Existují výjimky pro Čechy, aby mohli do ciziny a nemuseli mít test ani putovat do karantény?

Ano, existují. Do karantény dál nemusejí řidiči kamionů. Při návratu do 24 hodin rovněž není povinný test či karanténa pro ty, kteří například museli do ciziny na urgentní lékařský zákrok či tam vlastní nemovitost a řešili urgentní záležitost. A bez karantény a bez testu lze na 72 hodin cestovat do ciziny za účelem výkonu ekonomické činnosti (např. obchodního jednání).

Kde takové potvrzení o bezinfekčnosti seženu?

Buď si je zaplatíte v zahraničí – u tamějšího lékaře, nebo můžete při krátkodobém vycestování využít i potvrzení vydané lékařem/laboratoří v Česku. Ale opět: potvrzení nesmí být starší čtyř dnů. A zaplatíte si ho sami.

Mohu například na dvoudenní výlet do Vídně? Na to mi čtyřdenní potvrzení o bezinfekčnosti z Česka přece vystačí, ne?

Ano, do Vídně teoreticky na dva dny můžete. Jenže i test v Česku není úplně levný, zaplatíte za něj jako samoplátce dva až tři tisíce korun. O testech v cizině nemluvě. Navíc v Rakousku či Německu je řada obchodů či galerií stále zavřená. Takže pouhá cesta „za zážitky“ nedává moc smysl. V současnosti ale není v Rakousku povoleno ubytování za turistickým účelem v hotelech ani dalších ubytovacích zařízeních. Pokud lidé Rakouskem jen bez zastávky projíždějí, je třeba to doložit třeba dostatkem paliva v nádrži, pak nemusí předkládat test ani jít do karantény.

Když přijedu z ciziny a bez testu, čeká mě karanténa. Mohu ji opustit dřív než za 14 dní?

Teoreticky ano, ale o tom musí vždy rozhodnout ten, kdo vás do karantény poslal. Tedy buď krajská hygiena, nebo praktický lékař.

Co pendleři, mohu jezdit volně za prací?

Ano, policie eviduje naše pendlery na výjezdu a vjezdu z a do ČR (v případě Německa a Rakouska). Karanténa 14 dní jim tak nehrozí. Ale i pendleři budou muset – aby mohli jezdit denně –předložit jednou za 14 dní potvrzení o bezinfekčnosti, a to nesmí být starší než 4 dny. Takže pendleři budou muset dvakrát měsíčně na test (ať už u nás, či v cizině). Zaplatí si ho sami (a zřejmě někde jejich zahraniční zaměstnavatel).

Co cizinci, smějí k nám?

Ano, ale jejich pobyt je časově omezený a jen z pracovních důvodů. A také cizinci musejí při vstupu do republiky předložit test, že nemají covid-19 a nesmí být starší čtyř dnů. Jinak nebudou vpuštěni. Cizinci mohu přijet na 72 hodin (takzvaně kvůli výkonu ekonomické činnosti, klasicky na obchodní jednání) a poté musejí republiku opustit. Druhá varianta, že cizinci mohou přijet na sezonní práce. To mohou být v Česku i déle, ale platí pro ně řada omezení. Nesmějí zbytečně „vandrovat“ na procházky, musejí jezdit jen „firemním“ autobusem či dodávkou atd. U sezonních pracantů za ně „ručí“ jejich zaměstnavatel. Běžné cestování turistů z ciziny u nás zatím není dovoleno.