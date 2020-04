V pátek stoupl počet potvrzených případů nákazy v Česku o 86, což představuje druhý nejnižší nárůst v týdnu. Menší přírůstek byl jen ve čtvrtek s 55 nakaženými, což bylo nejméně od poloviny března. Od pondělí přitom počet nových případů koronaviru klesal.

Hygienici v současné době evidují 4669 pacientů s chorobou covid-19. V nemocnicích zůstává hospitalizováno 395 pacientů. 77 z nich je kvůli vážnému průběhu choroby na jednotkách intenzivní péče. Jako vyléčení nebo do domácí karantény dosud odešlo z nemocnic 546 lidí.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

K sobotnímu ránu provedly české laboratoře 210 705 testů. Mezi kraji je nemoc nejvíce rozšířená v Praze. V hlavním městě ministerstvo eviduje 1676 nemocných, což je 123 na sto tisíc obyvatel. Téměř 107 případů na sto tisíc obyvatel je v Olomouckém kraji. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji na sto tisíc obyvatel připadá skoro 27 případů. V Praze s nemocí covid-19 také zemřelo nejvíc lidí, úmrtí je zde 80. V Moravskoslezském kraji je 25, ve Středočeském a Karlovarském 20 zemřelých. Ve Zlínském kraji zemřel dosud jediný člověk.

Nejvyšší počet nakažených patří podle údajů ministerstva zdravotnictví do věkové skupiny od 45 do 54 let, naopak nejméně pacientů s koronavirem je mezi seniory od 85 let věku, pro které představuje nemoc covid-19 největší riziko.

Rychlejší uvolňování opatření

Vláda kvůli příznivému epidemiologického vývoji urychlila harmonogram otevírání obchodů a služeb. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Od pátku také zrušila zákaz volného pohybu osob včetně cestování do zahraničí, který v Česku kvůli epidemii nového koronaviru platil od 16. března. Lidé se zároveň mohou pohybovat ve volném prostoru ve skupinách až deseti osob, a ne maximálně ve dvou, jako dosud. Musí ale dál nosit roušky a zachovávat odstup od ostatních.

Do zahraničí lidé sice mohou vyjet, při návratu do Česka se ale musí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset podstoupit dvoutýdenní karanténu. Ministerstvo zahraničí radí cestovat do jiných zemí jen v závažných a neodkladných důvodech.

Onemocnění covid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. První člověk s nemocí zemřel o tři týdny později. Ve čtvrtek začalo testování vzorku populace na protilátky proti koronaviru, výsledky by měly naznačit, jak by se nemoc covid-19 mohla v zemi dál šířit.