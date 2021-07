Koronavirus se v Česku dosud prokázal téměř u 1,67 milionu lidí, s nákazou zemřelo 30.289 lidí. Denní počty úmrtí se od počátku června drží pod deseti a ve třech dnech včetně úterý nezemřel s covidem-19 nikdo. Ministerstvo čísla dodatečně aktualizuje.

Takzvané incidenční číslo, tedy počet potvrzených případů nákazy v přepočtu na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní, kleslo na úterních 7,5 z 8,2 v pondělí. Tak nízko bylo naposledy ve druhé polovině loňského července, letos v březnu bylo v některých dnech nad 800. Nejméně se nyní nákaza šíří v Karlovarském kraji s incidenčním číslem nižším než jedna, nejhůře je na tom Praha s víc než 17 nakaženými na sto tisíc obyvatel za uplynulý týden.

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, k dnešku kleslo na 0,83 z úterních 0,88. Nad 0,8 je třetí den za sebou, šíření epidemie ale i tak zpomaluje, což platí při reprodukčním čísle nižším než jedna.

Zatížení nemocnic pacienty s covidem-19 je nejmenší od loňského léta. Hospitalizovaných s koronavirem bylo k úterku 78 lidí, ve vážném stavu bylo 12 z nich. Ještě v březnu se nemocnice staraly o víc než 9000 covidových pacientů, z nichž přes 2000 bylo ve vážném stavu.

Babiš: Nelze zopakovat loňské chyby

S úbytkem potvrzených případů zpomaluje také testování. Antigenních testů v úterý proti předchozímu týdnu ubylo o víc než třetinu na zhruba 89 tisíc, počet testů metodou PCR se nížil téměř o desetinu na asi 25 500. Preventivní testy nadále ukazují méně než jednu desetinu procenta nakažených. Nižší než procento zůstává pozitivita u diagnostických testů, které podstupují třeba lidé vykazující příznaky.

Lidé v Česku v úterý dostali 108 618 dávek očkování proti covidu-19, o týden dřív to bylo téměř 114 tisíc. Zdravotníci dosud rozdali téměř 7,46 milionu dávek. Většina používaných vakcín je dvoudávková, hotové očkování má téměř 2,7 milionu lidí. Alespoň jednu dávku od počátku vakcinace koncem loňska dostalo 4,76 milionu lidí.

I když se situace s koronavirem vyvíjí optimisticky, nelze zopakovat chyby z loňského léta, řekl na úterní bezpečnostní konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) loni čelil kritice za to, že po Babišově tlaku umožnil letní rozvolnění protiepidemických opatření, čímž uvolnil cestu pro rychlý nástup podzimní, mnohem tragičtější vlny epidemie. Premiér opakovaně popřel, že by to byl on, kdo tlačil na rychlejší rušení restrikcí.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel:

Kraj Případů za sedm dní na sto tisíc obyvatel Karlovarský 0,7 Královéhradecký 1,5 Olomoucký 3,3 Ústecký 3,8 Pardubický 4,0 Plzeňský 5,4 Jihomoravský 5,7 Vysočina 5,7 Zlínský 7,9 Středočeský 8,2 Moravskoslezský 8,2 Jihočeský 9,0 Liberecký 9,0 Praha 17,2 ČR 7,5

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví