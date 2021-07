V sobotu přibylo 68 případů. Hospitalizovaných je nejméně od loňského června

ČTK





Laboratoře v sobotu odhalily v České republice 68 nových případů koronaviru. V tomto týdnu je to nejmenší denní nárůst, o víkendech se ale testuje méně. Proti minulé sobotě je to o pět případů více. Na 100 tisíc obyvatel připadá za uplynulých sedm dnů 6,5 případu nákaz, incidence se proti pátku nepatrně zvýšila. Počet hospitalizovaných s covidem-19 se snížil o deset na 60, je to nejméně od loňského června. V těžkém stavu je 12 pacientů.Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zlata Bauerová