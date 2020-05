On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Detailní informace zveřejní ministerstvo zdravotnictví na páteční tiskové konferenci. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly ale nebude nutné, aby dítě na tábor mělo negativní test na covid-19.

Podmínkou účasti dítěte na letním táboře je každý rok potvrzení od lékaře, že je k účasti způsobilé. Platí jeden rok, takže ho rodiče využívají opakovaně. "Letos by bylo lepší, kdyby se lékařský posudek vystavoval čerstvý a posuzoval aktuální způsobilost dítěte na tábor jet i vzhledem k epidemii koronaviru," uvedla v ČT Rážová.

Dětské tábory jsou v současnosti zakázány kvůli epidemii nového koronaviru. Premiér Andrej Babiš (ANO) na začátku května uvedl, že by se mohly konat od 1. července. Očekával, že se to vyjasní do konce května a rozhodující bude epidemiologická situace.

Podle Sedláčka se organizátoři táborů s hlavní hygieničkou dohodli na tom, že se termín pro možnost jejich konání posune ještě o několik dní. Konec školního roku totiž letos připadá na úterý 30. června, řada škol bude mít poslední dva dny ředitelské volno, a prázdniny tak dětem začnou de facto už v sobotu 27. června. Přesné podmínky a počty účastníků na táborech zveřejní v pátek ministerstvo zdravotnictví, řekl předseda ČRDM.

Podle něj navrhované limity umožní uspořádat naprostou většinu táborů. Domluvená opatření jsou pro pořadatele táborů akceptovatelná, uvedl. Organizátoři táborů jsou podle něj připraveni se přizpůsobit tak, aby snížili riziko přenosu infekce.

Přísnější pravidla

Na táborech by měla platit například přísnější pravidla pro personál v kuchyni. Podle Sedláčka se v kuchyni zřejmě bude vyžadovat nošení roušek společně s rukavicemi a pracovním pláštěm. Detaily by měly záviset na tom, zda půjde o kuchyni v pevném objektu nebo o tábornický způsob přípravy stravy. Omezit by se mohlo zapojení dětí do přípravy jídla u akcí nad 50 lidí, protože to podle Sedláčka ministerstvo zdravotnictví považuje za rizikové. "Zda zůstane možnost zapojit děti do přípravy stravy alespoň v přípravné fázi, není zatím ještě jisté," řekl.

Důležité podle něj bude omezit kontakty účastníků tábora s okolním světem, včetně návštěv rodičů či výletů. Podle Prymuly by v takovém případě bylo potřeba nosit roušky, jinak povinné nebudou. Pokud by se na táboře potvrdil případ nákazy novým koronavirem, musel by se podle Sedláčka ukončit. "Oddíly by měly fungovat samostatně, i například ve stravování, aby se nepotkaly," řekl v ČT náměstek Prymula.

Příměstské tábory by se měly řídit obecnými opatřeními, které proti koronaviru stanovuje vláda. Putovní tábory by se letos konat neměly, ministerstvo zdravotnictví doporučí je neorganizovat, doplnil předseda České rady dětí a mládeže.