S organizací Post Bellum na pomoci Ukrajině spolupracuje i obchod Armed s prodejnami v Praze, Brně, Vyškově, Táboře, Pardubicích a Plzni. „Zaznamenali jsme velkou poptávku po produktech jako balistická ochrana a některé další taktické vybavení. Snažíme se dodat vše na základě požadavků, ale poptávka výrazně převyšuje nabídku s ohledem na to, co je dostupné u dodavatelů na českém trhu a předpokládáme, že se situace brzy nezlepší,“ informovali zástupci obchodu.

Aktuální nárůst poptávky po vojenském materiálu souvisí do velké míry s pomocí Ukrajině. V souvislosti s napětím a následnou válkou si však někteří Češi pohrávají s myšlenkou zakoupení palné zbraně. Ti, kteří zbrojní průkaz již mají, pak třeba ke kulovnici na lov zvažují pořízení ochranné střelné zbraně.

„Jistý trend, kdy si stávající majitelé zbraní chtějí koupit další, speciálnější, pozorujeme,“ potvrdil mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek.

Zvýšený zájem o střelivo do obranných zbraní pozorují v obchodech se zbraněmi. V Břeclavi například Ladislav Tlapák. „Až do konfliktu na Ukrajině jsem prodával spíš munici do loveckých zbraní, teď se to změnilo. Lidé hodně kupují náboje do pistolí i samopalů,“ řekl majitel obchodu.

Fiala: Češi, kteří chtějí bojovat za Ukrajinu, mohou počítat s beztrestností

Podle něj i dalších prodejců je však velký problém s nedostatkem nejpoužívanějšího střeliva. „Doprodávám teď poslední pistolové náboje ráže 9 mm Luger. Prostě nejsou. Podobně se tenčí zásoba nábojů ráže 7,65 mm Browning či do samopalů. Dodávky střeliva váznou, výrobci munici posílají do jiných regionů, jako třeba do Ameriky,“ popsal Tlapák.

Celulóza z Číny

Na nedostatek aktuálně potřebného vojenského materiálu upozornil šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek. Podle něj pandemie i nynější krize odkryly dokonce bezpečnostní slabiny. „U armádních zakázek se stát zaměřil na cenu, což české zbrojaře přimělo vyrábět vojenský materiál v zahraničí. Teď se ukazuje, jak moc jsme ztratili kontrolu,“ vadí mu.

Zdroj: DeníkMnozí výrobci podle něj také výrobu klíčových surovin nezbytných pro zbrojaře přemístili z důvodu zelené politiky Evropy. „Dlouhodobě zpřísňující se pravidla vedla k vymístění velké části výroby. Překvapilo mě například, že taková celulóza se dováží z Číny. Závislá je téměř celá Evropa. Přitom celulózu potřebujeme k výrobě střelného prachu,“ řekl Deníku.

Kritizuje, že o tématu bezpečnosti dodávek vojenského materiálu se dosud jen mluvilo. „Teď hledáme kritická místa a snažíme se ve spolupráci s ministerstvem obrany vytvořit dodavatelské řetězce, zatím u jednoho produktu, který zatím nechci konkretizovat. Celková inventura ale bude nezbytná,“ tvrdí Hynek.