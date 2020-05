ON-LINE: Počet uzdravených z koronaviru překonal hranici pěti tisíc

Počet vyléčených z covidu-19 dnes v Česku překročil o 47 lidí hranici 5000. Uzdravily se už tři pětiny pacientů, u nichž se od začátku března nákaza prokázala. Aktuálně se s ní potýká méně než 3000 lidí. Od března do dnešního odpoledne onemocnělo 8240 lidí, za dnešek zatím přibylo 48 nakažených. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Do dneška s koronavirem zemřelo 290 lidí.

Brno 11.5.2020 - otevření zahrádek, kadeřnictví a nákupních center | Foto: Deník / Attila Racek

Celý květen se přírůstek případů nakažených drží denně pod stovkou, zatímco vyléčených rychle přibývá. Dnes ráno ministerstvo na webu uvádělo 4899 vyléčených, v 00:30 jich bylo o 148 víc. První nákaza koronavirem se v Česku prokázala 1. března, první vyléčení pak 15. března. On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Laboratoře v úterý provedly 8321 testů, tedy podobný počet jako v jiných všedních dnech. Nákazu prokázaly u půl procenta z testovaných. Už delší dobu se tento ukazatel drží pod jedním procentem nebo těsně kolem této hodnoty. Celkově bylo zatím v ČR provedeno skoro 327.000 testů včetně opakovaných u jednoho člověka. O dnešním počtu testů bude ministerstvo informovat ve čtvrtek ráno. PŘEHLEDNĚ: Venku bez roušky. Podívejte se, jaká pravidla a tresty nově platí Přečíst článek › Nejvíce nakažených laboratoře zaznamenaly dosud v Praze, 1891. Více než 1150 případů hlásí Moravskoslezský kraj. V přepočtu na počet obyvatel je nejvíce nakažených v Karlovarském kraji, kde připadá 147 případů na 100 tisíc lidí. Následuje Praha a Olomoucký kraj. Naopak nejlépe na tom jsou stále jižní Čechy, kde na 100 tisíc obyvatel připadá zhruba 28 nakažených. První úmrtí s covidem-19 nemocnice ohlásily 22. března, během dneška zatím žádné úmrtí hlášeno není. Údaje na webu ministerstva se sice od rána zvýšily o čtyři, poslední tři úmrtí ale připadají na úterý. Nejvíce úmrtí s koronavirem je v Praze Nejvíce obětí připadá na hlavní město, kde od března zemřelo s covidem 93 lidí, následuje Moravskoslezský kraj se 45 mrtvými. Jedinou oběť dál eviduje Zlínský kraj. Většina obětí připadá podle statistik na seniory. U lidí starších 65 let se dosud potvrdilo 1697 případů nákazy, z toho 258 pacientů zemřelo a 767 se uzdravilo. Kadeřníci žádají o zrušení dvojí ochrany obličeje. Štít je rizikový, tvrdí Přečíst článek › Lidí, kteří jsou kvůli covidu v nemocnici, je od pátku méně než 250. Podle údajů k dnešnímu ránu bylo hospitalizováno 230 lidí, o šest méně než předchozí den. Ve vážném stavu bylo 43 pacientů. Kvůli příznivé epidemiologické situaci vláda postupně uvolňuje opatření, kterými od března dosud bezprecedentním způsobem omezila volný pohyb a cestování, sdružování, podnikání, kulturu, sport, školní výuku a další aktivity. Další vlna uvolňování včetně nošení roušek venku má následovat 25. května.

Autor: ČTK, Redakce