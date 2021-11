Budoucí předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová si je vědoma obtížné situace, v níž pětikoalice převezme otěže vládnutí. Zároveň v tom vidí pro Českou republiku naději.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová | Foto: Deník/Radek Cihla

„Jsem ráda, že naši zemi nebudou nadále spravovat lidé, kteří celou řadu věcí, jež teď musíme řešit, zavinili. Kvůli jejich nezodpovědnému chování se nezvládl covid, do velké míry i rychlý růst cen. Kdyby to mělo pokračovat v následujících čtyřech letech, náraz do zdi by byl obrovský. I tak bude velmi těžké zatáčku vybrat a všechno ustát tak, abychom se obešli bez bolestivých kroků,“ říká šéfka TOP 09 v rozhovoru pro Deník.