V další debatě Deníku s prezidentem České republiky Petrem Pavlem zazněly jeho názory na uskutečněné i připravované demonstrace. Podle něj je jejich pořádání i účast na nich legitimním projevem občanské společnosti demokratického státu. Hlava státu přitom odmítla často používané jednoduché nálepkování nespokojených občanů jako dezinformátory nebo pátou kolonu ruského režimu.

Varoval ale před některými organizátory, kterým podle něj o dobro lidí ani státu nejde, naopak jdou jejich extrémní názory přímo proti jejich zájmům. „Lidé, kteří jsou mnohdy právem nespokojení, se stávají obětí těch, kteří se na jejich strachu, obavách a případně nespokojenost chtějí přiživit. S tím se nemůžu ztotožnit. Na druhou stranu, názory, které směřují k metodám nebo prostředkům, které vláda uplatňuje, které mají racionální jádro, těm by se mělo dostat sluchu,“ míní prezident.

Od většiny mluvčích protivládních demonstrací ale podle názoru prezidenta žádná konstruktivní kritika ani návrhy nepřichází, jen jednoduchá hesla a fráze. „Pokud by tito mluvčí měli skutečný zájem na řešení problémů, navrhli by vládě jednání o konkrétních návrzích,“ doplnil Petr Pavel.

Petr Pavel je pro dvě sazby DPH

O konkrétních návrzích z demonstrací lze jednat

Debata o logistické základně v Mošnově

Čím prezident bude jezdit. BMW, nebo Škoda?

Otázka ukrajinského obilí a vyvěšení ukrajinské vlajky

Upozornil, že debata vlády, které radí odborníci a opírá se o jejich analýzy, s kritiky, kteří pracují jen s emocemi a hesly, by byla obtížná. „Bylo by těžké bavit se o argumentech, protože ty tam budou chybět. Ale myslím si, že je třeba se bavit o racionálních návrzích a bavit se o tom, jestli nějaké řešení nemůže být lepší než to, které uplatňuje vláda,“ dodal.

Vojenská základna v Mošnově? Dezinformace

Na demonstrace podle hlavy státu chodí široké spektrum lidí. Od těch, kteří bezmocně sledují propad své životní úrovně, přes z principu nespokojené demonstranty, až po ty, kteří otevřeně vystupují proti podpoře Ukrajiny, NATO nebo Evropské unie. „Spektrum názorů je opravdu široké a určitě není dobře je všechny házet do jednoho pytle,“ zdůraznil.

Petr Pavel: Plná Letná mi nevadí, útok na ukrajinskou vlajku ano

Prezident Pavel také vyvrátil na demonstracích kolující dezinformaci, že v Polsku svému protějšku Andrzeji Dudovi potvrdil, že v Mošnově vyroste americká vojenská základna. „To jediné, co jsem potvrdil, je to, že u nás roste národní logistické centrum, které by mohlo plnit podobnou roli jako základna v Řešově (Rzeszów), tedy logistickou. Ne v tom smyslu, že by tam měla vzniknout americká základna. O tom žádné jednání neprobíhá,“ vysvětlil.