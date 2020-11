„Podařilo se exponenciální růst zastavit. Jsme, doufejme, za vrcholem druhé vlny pandemie," řekl ministr Plaga. Ministerstvo školství podle něj stále dodržuje termíny a to, co slíbí, to také plní.

„Rozhodující hlas není hlas ministra školství nikde v Evropě ani ve světě. Klíčové je stanovisko ministerstva zdravotnictví, a to jak při uzavírání, tak i při jejich postupném otevírání," zdůraznil Plaga.

Důležité podle něj je, aby ta opatření i při uvolňování zohledňovala priority českého vzdělávacího systému. Výsledná matice je pak výsledek spolupráce ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství.

Cílem bylo zamezení kontaktů, což se v posledních týdnech podařilo. „Nejproblematičtější skupinou byla kategorie 16–19 let, která měla téměř desetkrát větší výskyt covidu než věková kategorie 0–5 let a čtyřikrát větší výskyt než kategorie 6–11 let," řekl Plaga.

Roušky během výuky

Ministr rovněž apeloval, aby lidé v maximální možné míře využívali homeoffice, protože je to jedna z možností, jak můžeme vrátit české děti do škol a udržet nízkou míru sociálních kontaktů.

Žáci devátých tříd se podle Plagy vrátí k běžné výuce při čtvrtém z pěti stupňů rizika covidu. „Ve 4. stupni (protiepidemického systému) se nám do škol vrátí celý první stupeň. Ale druhý stupeň se vrací v rotační výuce s výjimkou devátých tříd. U středních škol se vrací praktická výuka za omezení 20 osob a vrací se závěrečné ročníky,“ popsal ministr.

Ve vysokých školách se při čtvrtém stupni rizika covidu obnoví praktická a laboratorní výuka pro skupiny do 20 lidí a umožní se individuální konzultace.

Návrat studentů bude doprovázet nošení roušek. „Vyzýváme ale školy, aby trávily s dětmi maximální čas venku,“ dodal ministr a zopakoval, že školy by také měly více větrat.

„Nakolik je nošení roušek omezující, tak nemyslím, že by jakýkoliv doktor sundal v polovině operace roušku dolů kvůli tomu, že by to bylo obtěžující," podotkl.

Ve stupni čtyři a tři jsou roušky jak ve společných prostorách, tak během výuky. Určité rozvolnění přichází ve 2. stupni. „Žáci prvního stupně by je nemuseli mít při výuce, ale jen ve společných prostorách,“ uvedl rovněž Plaga.

V současnosti se opatření v Česku vážou k nejvyššímu pátému stupni rizika, riziko nákazy odpovídá čtvrtému stupni.

Testování učitelů

Školy jsou nyní kvůli epidemii covidu-19 zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam dochází děti zdravotníků, hasičů či policistů. Tuto středu se do lavic vrátí také první a druhé třídy a všechny ročníky speciálních škol.

Plaga hovořil i o testování žáků či učitelů. „Nejsem proti tomu, aby se testovali učitelé. Umím si představit i testování u středoškoláků. Máme 172 tisíc učitelů. Pokud bych bral i nepedagogické pracovníky, tak je to čtvrt milionu lidí,“ upozornil ministr. „Způsob testování ale musí vymyslet skupina na ministerstvu zdravotnictví, a pokud vím, pracuje na tom," dodal s tím, že klíčové rozhodnutí musí udělat ministerstvo zdravotnictví.

Systém PES:

Zpěv ani tělesná výuka nejsou podle Plagy v nejbližších stupních protiepidemického systému. „Ohledně tělesné výchovy nepředpokládáme, že by se žáci do tělesné výuky zatím vraceli,“ uvedl Plaga.

Vyjádřil se i ke školním jídelnám. „Mělo by to fungovat systémem take away. Jídlo si vyzvednout a konzumovat ho doma,“ popsal.

V tuto chvíli podle svých slov neuvažuje o prodloužení školního roku do letních prázdnin a neuvažuje ani o rušení jarních prázdnin. „Děti se do škol vrací s různou mírou toho, jak se během distanční výuky posunuly. Věřím, že naši učitelé se s tím popasují. Uměl bych si ale představit letní kempy, které by dětem pomohly dohnat výuku,“ dodal.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pátek uvedl, že riziko nákazy se snížilo z pátého stupně na čtvrtý. Pokud by se situace do středy nezhoršila, navrhl by vládě zmírnění současných opatření od příštího pondělí. To by podle tabulky k systému PES umožnilo obnovení prezenční výuky pro zbytek prvního stupně a střídání tříd na druhém stupni po týdnech.

Při třetí úrovni se umožní střídavá výuka i ve středních školách a do vysokých škol se budou moct vrátit první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Tabulka ministerstva zdravotnictví se ve čtvrtém a třetím stupni rizika nákazy zmiňuje rovněž o možnosti výjimek při omezené výuce na druhém stupni, ve středních a vyšších odborných i vysokých školách. O jaké výjimky půjde, tabulka neupřesňuje. Plaga již dříve za svou prioritu označil třeba obnovení prezenčního vzdělávání pro poslední ročníky nebo praktické výuky.