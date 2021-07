Ať už neprší! Lidé z Hodonínska se děsí předpovědi, rizikové je úterý

Od pátečního rána se zraky lidí z oblastí postižených řáděním tornáda upínají k nebi. Doufají, že v nejbližších dnech další silné bouře nedorazí. Znamenalo by to totiž další značné komplikace, řada domů je bez střech, lidé se snaží zachránit to i málo, co jim po řádění přírodního živlu zůstalo.

Následky řádění tornáda v Moravské Nové Vsi a v Hruškách. | Foto: Deník/Iva Haghofer