Ceny paliv rostou v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Podle ekonoma je tempo zdražování tak enormní, že to neodpovídá aktuálnímu stavu na trzích s ropou, ani vývoji kursu koruny k dolaru. V dalších sedmi dnech budou pohonné hmoty v ČR dále zdražovat, i když pomalejším tempem než v uplynulém týdnu.

„Rekordní je také samotné tempo zdražování uplynulého týdne. Cenové úrovně i tempo zdražování jsou tak enormní, že to neodpovídá aktuálnímu stavu na trzích s ropou, ani vývoji kursu koruny k dolaru. Zřejmě tedy dochází k tomu, že distributoři a čerpací stanice v ČR si neobjektivně navyšují marže, 'mastí si kapsu', pod vlivem momentální napjaté situace související s válkou na Ukrajině a jejími ekonomickými dopady, zejména v podobě růstu cen energií a obecné inflace," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Benzín by mohl podle něj za týden stát 50,50 koruny za litr, nafta zhruba 53 korun za litr.

Cena barelu ropy v korunách je podle Kovanda v podstatě stejná, jako v polovině července 2014. Přitom tehdy byla průměrná cena nafty zhruba 36,40 koruny za litr, zatímco dnes je více než 49 korun za litr. Loni se navíc o korunu na litr snižovala spotřební daň z nafty. „Zohledníme-li obecnou inflaci, pak 36,40 Kč roku 2014 odpovídá v roce 2022 zhruba 43 korunám. Něco ale vezme zpátky zmíněné snížení spotřební daně, takže jsme opět poblíž 42 korun. Ceny nafty u čerpacích stanic jsou tedy dnes stále o zhruba sedm korun na litr vyšší než v červenci 2014, a to po zohlednění ceny ropy, kursu koruny k dolaru, daní i obecné inflace," uvedl Kovanda.

Enormní zdražování

Zdražování ještě zrychlilo v posledních dnech. Během úterý průměrná cena benzinu vzrostla o 1,70 koruny a cena dieselu o 2,15 koruny. Ve středu byl u benzinu nárůst o 1,43 Kč, u nafty o 1,56 Kč. Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr v pondělí vyzval distributory a prodejce pohonných hmot, aby přistupovali ke zvyšování cen uvážlivě. „Byli bychom velmi neradi, aby ta současná situace byla zneužita některými distributory k neobjektivnímu navyšování svých marží," řekl ČTK Švagr.

Nejlevněji nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji. Litr benzinu je tam v průměru za 45,82 Kč, litr nafty za 48,48 Kč. Naopak nejdražší benzin mají čerpací stanice v Praze, kde litr stojí průměrně 47,21 Kč. Nejdražší nafta se tankuje v Kraji Vysočina, a to v průměru za 49,38 Kč/l.

Nová doba. S rekordními cenami u pump roste zájem o přestavby aut na LPG

Před rokem byl benzin v Česku o 16,79 koruny levnější, za naftu tehdy motoristé platili o 20,53 Kč méně.

Vláda v reakci na růst cen ve středu rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Podle dopravců jsou ale opatření nedostatečná, volají po dočasném zastropování cen a následném snížení spotřební daně. Zemědělský svaz pak uvedl, že zrušení přimíchávání biosložky do paliv je špatný krok, který se v cenách pohonných hmot nijak neprojeví.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 9. březnu 2022 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 46,64 49,03 Praha 47,21 49,37 Středočeský 46,94 49,12 Jihočeský 45,82 48,48 Plzeňský 46,48 48,75 Karlovarský 46,43 48,79 Ústecký 46,24 48,70 Liberecký 46,83 49,22 Královéhradecký 46,53 48,92 Pardubický 46,98 49,33 Vysočina 46,80 49,38 Jihomoravský 46,93 49,20 Olomoucký 46,78 49,23 Zlínský 46,22 48,79 Moravskoslezský 46,82 49,07

Zdroj: CCS