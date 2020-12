KPR se dlouho zveřejňování platů svých vedoucích pracovníků bránila. Poprvé tak učinila letos v září, kdy jí to přikázal Městský soud v Praze na základě žaloby Kristýny Bašné. Tehdy Pražský hrad zveřejnil údaje za roky 2016 a 2017. Nyní mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na webu Pražského hradu uvedl, že Mynář se údaje rozhodl zveřejnit "v rámci otevřenosti vůči veřejnosti".

Podle tabulky měl Mynář v roce 2016 roční čistý plat i s odměnami 1,58 milionu korun, odměny z toho byly téměř 479 tisíc korun. O rok později dostal 1,63 milionu, z toho na odměnách 540 tisíc korun. Předloni měl čistý plat 1,14 milionu a odměny 305 tisíc korun, celkem tedy 1,45 milionu korun. Loni na Hradě získal na platu 1,21 milionu a na odměnách 733 430 korun. Jeho letošní odměny byly ve výši asi 277 tisíc korun.

Zdroj: Hrad.cz

Hrubá měsíční mzda zaměstnanců Hradu v letech 2016 až 2020 v Kč:

2016 2017 2018 2019 leden až říjen 2020 vedoucí KPR 187 100 193 825 172 289 232 573 193 103 zástupce vedoucího KPR - RS 136 244 139 040 123 678 137 063 124 032 ředitel Sekce administrativní 121 316 136 754 136 813 146 606 125 357 ředitel Sekretariátu prezidenta republiky 97 839 99 655 105 907 115 109 106 415 ředitel Odboru analytického 79 331 74 536 90 736 104 553 98 159 ředitel Odboru analytického do 15. 12. 2017 79 331 74 536 ředitel Odboru analytického od 1. 1. 2018 90 736 104 553 98 159 ředitel Odboru protokolu 59 564 71 473 92 626 101 098 90 015 ředitel Odboru tiskového 91 045 85 270 93 915 104 144 96 132 ředitel Odboru zahraničního 104 450 127 297 123 399 132 370 121 028 ředitel Odboru zahraničního do 14. 3. 2017 104 450 33 256 ředitel Odboru zahraničního od 15. 3. 2017 91 037 123 399 132 370 121 028 ředitel Odboru legislativy a práva 109 273 110 846 114 716 124 880 112 391

* pozn. Výpočet hrubé mzdy počítá s tím, že zaměstnanec využívá pouze slevu na poplatníka a nemá další slevy na dani z příjmu. To by jeho hrubou mzdu mohlo o procenta snížit. Čistou roční mzdu najdete v tabulce výše v tomuto článku.

Čisté roční platy dalších ředitelů odborů a sekcí loni byly od 632 tisíc do 936 tisíc korun. Na mimořádných ročních odměnách většinou dostali kolem 220 tisíc korun za rok. Výjimkou byl ředitel administrativní sekce, který měl asi o 100 tisíc korun více.

Právě na odměnách loni Hrad vyplatil od roku 2016 nejvíce, a to 2,6 milionu korun. O rok dříve to bylo 1,69 milionu korun, v roce 2017 dostali hradní vedoucí pracovníci 2,13 milionu korun odměn a v roce 2016 to bylo 1,87 milionu korun.