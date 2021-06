Ministerstvo vnitra uvedlo, že pro kontroly řidičů bez nutnosti předkládání řidičského průkazu je ještě třeba udělat hodně práce. „Bude to poté, co budou provedeny nezbytné technické změny a potřebné údaje budou moci být ověřovány přímo v centrálním registru dálkovým způsobem,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Podle něj je nyní potřeba zajistit potřebnou mobilní techniku, která propojení kontrol v terénu s registrem umožní. Registr spravuje právě ministerstvo dopravy.

Občanský průkaz ale bude řidičům stačit pouze po vnitrozemských cestách po Česku. Kdo bude chtít překročit hranice, nadále se bez řidičáku neobejde.

„Osobně bych rád šel dále a používal jednu kartičku pro občanku, řidičák i kartu zdravotní pojišťovny,“ řekl Deníku poslanec Ondřej Profant (Piráti), který měl ve sněmovně přípravu zákona na starosti. „Ale to by bylo potřeba kreativity a vyjednávání na úrovni EU, protože podoba těchto dokladů je celoevropská,“ uvedl.

Podle Profanta přesto není vyloučeno, že by se někdy mohlo jezdit bez řidičáku také do zahraničí. „Databáze evropských řidičských průkazů zatím nejsou propojené. Snad se v budoucnu podaří i to,“ konstatoval poslanec.

Bez řidičáku i techničáku

Zatím ale podle odborníků nic takového nefunguje. „V současnosti neznám žádnou zemi v Evropě, která by neměla řidičské průkazy,“ řekl Deníku mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota. Novinku, kterou tento týden schválili čeští zákonodárci, ale nepovažuje za úplně šťastný nápad. „Pokud by takový cíl měla Evropská unie, tak tomu rozumím, ale nějaká ‚česká varianta‘, kdy doma nebudeme muset mít řidičák, ale do zahraničí bude potřeba, mi připadne z čistě praktického hlediska nesmyslná,“ uvedl Sirota.

Až začne nový předpis platit, nebudou podle Profanta lidé s sebou po Česku dokonce muset vozit ani technický průkaz vozidla. „Teoreticky by mělo stačit ztotožnění řidiče policistou,“ míní poslanec. „Řidič nebude mít povinnost u sebe vozit řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla, které bude možné nalézt v příslušných informačních systémech, tedy registru řidičů či registru vozidel,“ potvrdil Jemelka.

Řidič by ale musel být nadále vybaven zelenou kartou prokazující povinné pojištění. „To totiž poskytují soukromé subjekty, čili si stát tyto údaje nemůže dohledat,“ dodal Profant.