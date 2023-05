Úterní čtení výpovědi Romana Berbra, bývalého místopředsedy Fotbalové asociace České republiky (FAČR), jenž čelí spolu s dalšími dvaceti lidmi obžalobě za korupci při ovlivňování zápasů, trvalo přes čtyři hodiny. Další den líčení byl naopak krátký.

Ve středu o Okresního soudu Plzeň-město vypovídal k případu ovlivňování fotbalových výsledků jen bývalý rozhodčí Marek Janoch (zcela vlevo) | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Vypovídal pouze Marek Janoch, který se už před jednáním přiznal, že jako rozhodčí přijal úplatek ve dvou zápasech Slavoje Vyšehrad – v červnu 2019 s Litoměřicemi a v květnu téhož roku s Ústím nad Orlicí. Zároveň také přistoupil na dohodu o vině a trestu. Ale dál odmítl vypovídat, u soudu jen přečetl výpověď z připraveného papíru. V ní se vyjádřil jen k zápasům, kde se podle obžaloby jednalo o přijetí úplatku.

Berbr u soudu zkritizoval práci policie. Státní zástupce si stojí za svým

K další, daleko závažnější části, podle níž byl součástí organizované zločinecké skupiny, kterou podle obžaloby řídil Berbr, se nevyjádřil.

Tím zaskočil soudce Vladimíra Žáka, který na něho měl připravenou řadu otázek. Soudce konstatoval, že si dovede jen obtížně představit schvalování dohody, pokud Janoch odmítá další výpověď, byť na to má jako obžalovaný právo.

K soudu se dostavil i Berbr

Janochovu výpověď pozorně sledoval i Roman Berbr, přestože v úterý požádal o další projednávání věci ve své nepřítomnosti. Ale připustil, že na některé jednací dny se dostaví. Ve středu se usadil vedle svého advokáta, občas si dělal i poznámky.

Další předvolaný Martin Pýcha, v červnu 2019 manažer fotbalového klubu Litoměřicko, nevypovídal, protože se ze zdravotních důvodů omluvila jeho obhájkyně.

Berbr vypovídal u soudu: Nebyl jsem hlavou žádné zločinecké organizace

Hodinu před polednem tak bylo hotovo. Ve čtvrtek soud pokračuje výpovědí dalšího ze čtyř hlavních obžalovaných Michala Káníka, který rovněž projevil zájem o uzavření dohody o vině a trestu.

„Trochu se nám to zvrtává,“ připustil pro ČTK soudce Vladimír Žák. Už v úterý kvůli dlouhé výpovědi Romana Berbra totiž nedošlo na slyšení spoluobžalovaného Romana Rogoze, teď je tady další odklad. Soudní jednání je naplánované na celkem 45 dní až do prosince. Ale už teď to začíná vypadat, že do konce roku se rozsáhlý případ nepodaří uzavřít.