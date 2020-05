Epidemiolog Prymula chce odejít z ministerstva. Změnit by to mohly dvě podmínky

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula chce ke konci května odejít z vedení ministerstva, pokud nenastanou dvě skutečnosti. Řekl to serveru Seznam Zprávy, ale neupřesnil, jaké jsou jeho požadavky. Prymula uvedl, že o svém záměru již informoval premiéra Andreje Babiše (ANO). Náměstek doplnil, že chce odejít do soukromého sektoru a že chtěl původně odejít z ministerstva už v lednu. Kvůli následné pandemii koronaviru ale zůstal. Do 30. března vedl Ústřední krizový štáb a nyní je šéfem týmu, který má na starosti takzvanou chytrou karanténu.

Roman Prymula v roušce | Foto: ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE "Řekl jsem, že skončím, pokud nenastanou dvě skutečnosti," řekl nyní serveru Prymula. Nechtěl však uvést konkrétně, jaké má podmínky. "Zatím si to nechám pro sebe," doplnil. O svém případném odchodu z ministerstva bude ještě v příštím týdnu jednat s Babišem. "Teď budeme diskutovat, jak to bude vypadat dál. Pokud se nedohodneme, tak samozřejmě končím," řekl dnes Prymula Českému rozhlasu - Radiožurnálu. Bez povinných testů. Čechům pro cestu do Chorvatska stačí rezervace ubytování Přečíst článek › Prymula ale tvrdí, že se žádný z jeho požadavků netýká jeho chybějící bezpečnostní prověrky. Prověrka je podmínkou pro setrvání ve funkci náměstka ministra a původně měl Prymula podle médií čas pro její získání do 14. března. Na začátku března se ale v Česku objevily první případy nákazy koronavirem a 12. března byl kvůli šíření nákazy vyhlášen nouzový stav. Odchod do soukromého sektoru "Chtěl jsem zredukovat svůj pobyt na ministerstvu na částečný úvazek, ale pan premiér mě přesvědčil, že zejména v této době bych to měl přehodnotit, a proto zůstávám," řekl Prymula 12. března ČTK. Ministerstvo Prymulovi lhůtu pro získání prověrky prodloužilo do doby, dokud o ní Národní bezpečnostní úřad nerozhodne. Ministra Vojtěcha o svém plánu Prymula neinformoval. "Již v minulosti několikrát uvedl, že chce skončit. Každopádně je to rozhodnutí, které, když z jeho strany oficiálně přijde, budu respektovat," sdělil ministr večer České televizi. Byl by rád, kdyby Prymula s ministerstvem dál spolupracoval externě jako odborník na epidemii koronaviru. Už v březnu Prymula uváděl, že by se chtěl více věnovat výzkumu. To zopakoval i nyní Seznam Zprávám. "Mám plno nabídek, ale plánuji jít do soukromého sektoru a angažovat se například u komerčních farmaceutických výzkumů," řekl serveru. Ministr Vojtěch: Maximální cena testu na covid-19 nezahrnuje odběr Přečíst článek › Prymula byl v minulosti například prorektorem a následně rektorem královéhradecké Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně. Mezi roky 2009 a 2016 byl ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové. Poté působil jako poradce ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD), který jej v březnu 2017 jmenoval náměstkem pro zdravotní péči. Je také předsedou České vakcinologické společnosti.

Autor: ČTK