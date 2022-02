Podle zjištění reportérů Deníku byl provoz téměř stejný, jako v dobách, kdy hospody byly jen pro lidi s vakcínou. Majitelé proto s napětím čekají na víkend a doufají, že Češi si opět cestu do restaurací najdou.

ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

„Konečně se nám trošku rozvázaly ruce a nemusíme se zabývat kontrolou každého hosta. Ale zatím se nápor opravdu nekoná,“ nechala se koncem týdne slyšet provozní hradecké hospůdky Pivovarská brána Mariana Řeháková. Ta, stejně jako i jiní hospodští v republice, věří, že se hosté vrátí. „V poslední době to tu někdy vypadalo jak v komorním divadle,“ podotýká Řeháková.

Jejím slovům dává zapravdu i průzkum Asociace hotelů a restaurací ČR. Z něj vyplynulo, že v loňském roce čelily restaurace oproti roku 2019 propadům tržeb o více než 50 procent.

Přírůstky nově nakažených nadále klesají. Za čtvrtek přibylo 22 663 případů

Na návrat hostů v příštích dnech se proto těší i v humpolecké restauraci Na Mlýnku. „Ve čtvrtek přišlo více lidí. Ale bylo to dáno tím, že jsme tu měli akci. Ale jsem optimista a věřím, že se hosté opět vrátí. Uvidíme, jak dopadne víkend,“ říká provozní humpoleckého podniku Zdeněk Pikl.

Ve světlejší zítřky věří i člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků a majitel několika restaurací Luboš Kastner. „První den po ukončení Tečky jsme zaznamenali nárůst tržeb asi o deset procent. A tento poznatek mám i od jiných provozovatelů restaurací,“ informoval Kastner a dodal, že „oslavy svobody“ budou podniky prožívat v následujících dnech. „Čím míň bude v novinách titulků od epidemiologů, tím více budou lidi chodit,“ odhaduje Kastner.

Sám se pak neobává, že by si lidé do restaurací opět nenašli cestu. „Teď je sice složitá doba, kdy dochází ke zdražování, ale hospody se opět naplní. Hospodu totiž domácím pitím v obýváku nenahradíte. Lidé se chtějí potkávat a komunikovat. A to jde v garáži či obýváku dost těžko,“ dodává Kastner.